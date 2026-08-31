Pax Silica 2026: Estados Unidos impulsa plan piloto en Panamá para modernizar el sistema aduanero

En el marco de Pax Silica 2026, la consejera económica adjunta de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Melanie Carter, anunció que su país pondrá en marcha un plan piloto de financiamiento destinado a apoyar a una empresa que desarrolle un sistema innovador de movimiento aduanero. La iniciativa busca transformar la manera en que se gestionan las operaciones de comercio exterior, con el objetivo de reducir tiempos, aumentar la transparencia y fortalecer la seguridad en el tránsito de mercancías. Carter explicó que este proyecto responde a la necesidad de modernizar los procesos aduaneros en un contexto global donde la eficiencia logística se ha convertido en un factor determinante para la competitividad de los países. “Queremos que Panamá sea un laboratorio de innovación en materia aduanera, y que este esfuerzo contribuya a fortalecer la confianza en los procesos de comercio exterior”, afirmó durante un encuentro con medios.

Sistema para agilizar y asegurar el comercio

El plan piloto contempla la implementación de herramientas digitales que permitan la interoperabilidad entre autoridades aduaneras y empresas privadas, evitando duplicidad de trámites y reduciendo costos operativos. Según Carter, la idea es probar un modelo que pueda ser replicado en otros países de la región, convirtiendo a Panamá en un referente de innovación en logística y comercio internacional. La consejera destacó que el financiamiento inicial será clave para evaluar la viabilidad del sistema y medir su impacto en la competitividad regional. “El objetivo es probar un modelo que permita reducir tiempos de despacho, mejorar la trazabilidad de las mercancías y garantizar mayor seguridad en las operaciones”, señaló.

Cooperación bilateral y visión regional

El anuncio se enmarca dentro de los compromisos de cooperación económica y tecnológica que Estados Unidos mantiene con Panamá. Carter subrayó que este tipo de proyectos refuerzan la relación bilateral y abren la puerta a nuevas oportunidades de colaboración en áreas estratégicas como infraestructura, seguridad y desarrollo económico. Además, la iniciativa se conecta con los objetivos de Pax Silica 2026, un programa que busca consolidar alianzas internacionales para enfrentar los retos del comercio global. En este sentido, Carter enfatizó que la cooperación entre Estados Unidos y Panamá no solo beneficiará a ambos países, sino que también tendrá un impacto positivo en la región centroamericana, al promover estándares más altos de eficiencia y transparencia en el comercio exterior.

Panamá como hub logístico

La elección de Panamá como sede de este plan piloto no es casual. El país cuenta con una posición geográfica privilegiada y con el Canal de Panamá como eje central de las rutas comerciales internacionales. Carter destacó que estas condiciones convierten a Panamá en un socio estratégico para probar nuevas soluciones tecnológicas que puedan transformar la dinámica del comercio global. “Queremos que los resultados de este plan piloto sirvan como referencia para otros países y que Panamá se consolide como un hub logístico de innovación y eficiencia”, comentó Carter.

Impacto esperado

El sistema de movimiento aduanero que se busca implementar no solo pretende mejorar la eficiencia de los procesos, sino también fortalecer la seguridad en las cadenas de suministro. Con la creciente preocupación por el contrabando y el tráfico ilícito, la digitalización y trazabilidad de las mercancías se presentan como herramientas fundamentales para garantizar operaciones más seguras y confiables. Asimismo, se espera que el proyecto contribuya a reducir los costos asociados al comercio internacional, lo que beneficiará tanto a las empresas exportadoras como a los consumidores finales. Al disminuir los tiempos de despacho y simplificar los trámites, se generará un entorno más competitivo que permitirá a Panamá consolidar su posición como centro logístico regional.

Un modelo replicable