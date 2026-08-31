Minsa aplica primeras dosis de nirsevimab a recién nacidos en Panamá

¿Quiénes recibirán las primeras dosis?

La aplicación iniciará de manera progresiva y estará dirigida inicialmente a recién nacidos que no cuenten con protección suficiente frente al virus. Entre los primeros beneficiarios estarán los bebés cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VRS durante el embarazo o no puedan acreditar su vacunación. También serán considerados aquellos recién nacidos cuyas madres fueron vacunadas, pero dieron a luz antes de que transcurrieran 14 días desde la inmunización. Los lineamientos también contemplan la protección de determinados lactantes considerados de alto riesgo y un esquema de recuperación para menores de tres meses en áreas priorizadas durante el primer año del programa.

Se mantiene la vacunación durante el embarazo