Minsa aplica primeras dosis de nirsevimab a recién nacidos en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) comenzó este lunes 31 de agosto, la aplicación de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada destinado a brindar protección a recién nacidos y lactantes frente a las formas graves del Virus Respiratorio Sincitial (VRS).
La primera aplicación se realizó en la Maternidad del Hospital Santo Tomás, con la participación de profesionales del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel. La medida forma parte de la estrategia nacional de prevención contra el VRS.
Para esta primera fase, Panamá adquirió 13,790 dosis de nirsevimab mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con una inversión que supera los $3.5 millones, informó el Minsa.
La aplicación iniciará de manera progresiva y estará dirigida inicialmente a recién nacidos que no cuenten con protección suficiente frente al virus.
Entre los primeros beneficiarios estarán los bebés cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VRS durante el embarazo o no puedan acreditar su vacunación.
También serán considerados aquellos recién nacidos cuyas madres fueron vacunadas, pero dieron a luz antes de que transcurrieran 14 días desde la inmunización.
Los lineamientos también contemplan la protección de determinados lactantes considerados de alto riesgo y un esquema de recuperación para menores de tres meses en áreas priorizadas durante el primer año del programa.
El Minsa aclaró que nirsevimab complementa, pero no reemplaza, la vacunación materna contra el VRS.
Desde 2025, Panamá aplica esta vacuna a mujeres embarazadas entre las 30 y 36 semanas de gestación, con el propósito de que los anticuerpos maternos proporcionen protección al recién nacido durante sus primeros meses de vida.
La incorporación del anticuerpo busca cubrir aquellos casos en los que no se produjo la vacunación durante el embarazo o existe una brecha de protección al momento del nacimiento.
El Minsa informó que la aplicación de nirsevimab continuará extendiéndose a otras instalaciones y regiones del país de manera gradual, como parte de las acciones para reducir las complicaciones graves asociadas al VRS en la población infantil.
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