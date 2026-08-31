Mingob reporta cuatro reos prófugos de La Joyita, pero la Policía mantiene un conteo diferente

El número exacto de privados de libertad que permanecen prófugos tras la reciente fuga penitenciaria continúa sin esclarecerse debido a una diferencia entre los registros del Ministerio de Gobierno (Mingob) y la Policía Nacional. Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que el sistema penitenciario mantiene un conteo de cuatro reclusos pendientes de recaptura. Sin embargo, indicó que la Policía Nacional llegó a contabilizar seis. La discrepancia fue planteada por el diputado José Pérez Barboni, quien recordó que durante una intervención anterior se habló de seis personas y pidió al Mingob presentar una cifra definitiva ante la ciudadanía. “Nosotros nos mantenemos en los cuatro”, respondió Montalvo. No obstante, la funcionaria admitió que todavía espera recibir la verificación final de la Policía Nacional para determinar qué ocurrió con las otras dos personas incluidas en el registro policial.

Diferencias entre los registros

Montalvo explicó que el sistema penitenciario y la Policía Nacional elaboran sus estadísticas con información distinta. El Mingob lleva un control diario de las personas recluidas y de los mandamientos emitidos por el Órgano Judicial, incluyendo órdenes de libertad y beneficios como la libertad vigilada o condicional. La Policía, por su parte, contabiliza los oficios mediante los cuales una persona fue puesta a disposición de un centro penitenciario para cumplir una condena o permanecer bajo detención preventiva. Según la explicación ofrecida por la ministra, estas diferencias podrían provocar que una persona que ya contaba con una orden de libertad continuara apareciendo en alguno de los registros relacionados con la fuga. La titular del Mingob señaló que inicialmente existía un privado de libertad con un mandamiento de liberación y otros cinco que figuraban como evadidos. Sin embargo, la institución mantiene actualmente en cuatro la cantidad de prófugos.

Diputado exige una cifra definitiva

Pérez Barboni cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, las autoridades todavía no hayan conciliado una información considerada fundamental para la seguridad ciudadana. “Alguien tiene el número que pueden decirle a la población: son seis personas, cinco o cuatro”, manifestó el diputado durante la sesión. También consideró necesario establecer con claridad quién ya tenía una orden de libertad y quiénes escaparon efectivamente del centro penitenciario. Esta información, agregó, permitiría divulgar correctamente la identidad de los fugitivos y fortalecer las acciones destinadas a localizarlos. Montalvo respondió que los registros se encuentran en proceso de revisión y que necesita el conteo definitivo de la Policía Nacional para compararlo con los cuatro casos reconocidos por el sistema penitenciario. Durante la comparecencia no se ofrecieron los nombres de las personas que continúan prófugas, tampoco se precisó cuándo culminará la verificación conjunta ni cuál de las dos instituciones divulgará el balance definitivo.

¿Cuántos reclusos permanecen prófugos tras la reciente fuga penitenciaria en Panamá?