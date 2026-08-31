Presupuesto del Ministerio de Gobierno aumentaría a $213 millones en 2027

El presupuesto del Ministerio de Gobierno (Mingob) aumentaría a $213 millones en 2027, según informó la titular de la entidad, Dinoska Montalvo, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La cifra representa un incremento aproximado de $62 millones frente a los $151 millones asignados en 2026 para las operaciones administradas directamente por el ministerio. En términos porcentuales, el aumento sería cercano al 41%. Montalvo explicó que los recursos adicionales responden principalmente a las necesidades de la justicia comunitaria de paz, la alimentación de los privados de libertad y los proyectos de inversión previstos para el próximo año. “Para 2027, lo que se ha considerado para el Ministerio de Gobierno son $213 millones”, manifestó la ministra durante la sustentación presupuestaria.

Mingob aclara composición de sus recursos

La funcionaria explicó que el presupuesto global presentado para el sector en 2026 ascendía a aproximadamente $495 millones, pero aclaró que la totalidad de esos fondos no era administrada directamente por el Mingob. De ese monto, cerca de $151 millones correspondían a la sede central y a los programas bajo la gestión directa del ministerio. Otros $342 millones estaban destinados a transferencias para entidades que forman parte del sector. Entre las instituciones y programas receptores mencionó a la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la descentralización y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), entre otras entidades. La explicación surgió para evitar comparar los $213 millones recomendados para 2027 con los $495 millones que figuraban como presupuesto global del sector durante el año anterior.

Cárceles concentran parte de las inversiones

El sistema penitenciario figura entre las prioridades presupuestarias del Mingob para 2027. La propuesta incluye recursos para cubrir la alimentación de la población privada de libertad y avanzar con nuevas infraestructuras carcelarias. Durante la comparecencia se informó que aproximadamente $25 millones estarían destinados a inversiones dentro del sistema penitenciario. De esta cantidad, $10 millones corresponderían al desembolso inicial para la construcción del nuevo centro penitenciario de Divisa. El proyecto, estimado en alrededor de $177 millones, se desarrollaría por fases e incorporaría sistemas tecnológicos de vigilancia y seguridad. Además, el documento presupuestario contiene $12 millones asociados al Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda. El Mingob explicó que estos recursos permitirían cubrir obligaciones pendientes y una adenda en proceso dentro del contrato del proyecto.

Entidades dependerán de traslados

A pesar del incremento general solicitado para el ministerio, algunos renglones relacionados con equipamiento y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) aparecen sin una asignación inicial dentro del presupuesto recomendado. Montalvo aseguró que ninguna de las entidades dejará de funcionar y señaló que las necesidades no cubiertas podrían atenderse durante la ejecución mediante traslados de partidas o recursos procedentes de ahorros. Funcionarios del Mingob indicaron que el ministerio solicitó inicialmente unos $9 millones para maquinaria y equipos, incluyendo aproximadamente $6.4 millones para diferentes medios y bienes operativos. Sin embargo, parte de esos recursos no fue incluida en la recomendación presupuestaria. La propuesta de $213 millones deberá completar el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto General del Estado para 2027.

¿Cuánto aumentará el presupuesto del Ministerio de Gobierno de Panamá en 2027?