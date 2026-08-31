Absel Navarro inicia gestión al frente de la Unachi: ‘Queremos hacer las cosas bien’

Este lunes 31 de agosto se realizó el acto de Toma de Posesión del rector magíster Absel Navarro Camarena y las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), quienes asumirán la conducción de la institución durante el período 2026-2028.
Navarro Camarena tomó posesión como rector en un escenario marcado por importantes retos financieros y administrativos para la universidad. Durante su intervención, solicitó un voto de confianza a la comunidad universitaria y a la sociedad para la nueva gestión.
El nuevo rector pidió el respaldo de estudiantes, docentes y personal administrativo, así como del Gobierno, con el propósito de trabajar de manera conjunta en la atención de las necesidades de la institución.
Uno de los principales temas abordados fue la situación presupuestaria de la Unachi. Navarro informó que buscará establecer acercamientos con el Órgano Ejecutivo para analizar las necesidades financieras de la universidad, especialmente ante la vista presupuestaria prevista para la próxima semana.
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El rector aseguró que su administración tendrá como prioridad actuar con responsabilidad y tomar decisiones encaminadas a fortalecer la institución.
“Queremos hacer las cosas bien y responsablemente”, manifestó Navarro al referirse al inicio de su gestión.
La nueva administración universitaria tendrá entre sus principales desafíos garantizar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, además de gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Unachi.
Con este acto, Absel Navarro Camarena y las nuevas autoridades universitarias asumieron oficialmente sus funciones para el período rectoral 2026-2028.
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