Transpetro abre 10 plazas embarcadas remuneradas a cadetes de la UMIP

La naviera brasileña Transpetro abrió diez plazas de práctica profesional remunerada a bordo de sus embarcaciones para cadetes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP). El acuerdo inicial derivó de una misión institucional realizada en Río de Janeiro, Brasil.

El acercamiento permitió insertar a los estudiantes panameños en la flota de una de las principales compañías de transporte marítimo y logística energética de América Latina. La medida busca atender la exigencia de horas de mar requeridas para que los cadetes completen su formación como futuros oficiales de la marina mercante.

La gestión se concretó tras reuniones bilaterales con astilleros y actores del sector naval durante la Feria Internacional Navalshore, además de visitas técnicas al Centro de Instrucción Almirante Graça Aranha (Ciaga). La comitiva estuvo encabezada por la rectoría de la universidad y contó con la mediación de Rubén Arguelles, cónsul de Panamá en Brasil.

A través de la nota oficial UMIP-R-494-2026, suscrita por el rector encargado de la UMIP, Roberto Aparicio Alvear, la casa de estudios confirmó la asignación de los diez cupos y formalizó el reconocimiento a la representación consular por facilitar la conexión institucional con la empresa.

La UMIP prevé que esta apertura inicial constituya la base de un mecanismo permanente de cooperación académica y laboral entre Panamá y el ecosistema marítimo brasileño.