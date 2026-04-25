UMIP abre sus puertas: El futuro de la industria marítima panameña

Por otro lado, la <b>Facultad de Ingeniería Civil Marítima </b>captó la atención de aquellos interesados en la infraestructura con su oferta en Construcción Naval, Reparación de Buques e Ingeniería Civil en Puertos y Canales. Paralelamente, la<b> Facultad de Ciencias del Mar</b> reafirmó el compromiso ambiental de la universidad a través de la carrera de Biología Marina y el Técnico en Gestión Ambiental, esenciales para la protección de los recursos marino-costeros.El robustecimiento del centro logístico panameño encontró un espacio de análisis en la oferta de la <b>Facultad de Transporte Marítimo</b>, donde los estudiantes conocieron las licenciaturas en Administración Marítima y Portuaria, Gestión Logística y Transporte Intermodal, e Ingeniería en Transporte Marítimo e Industrias Marítimas y Portuarias. Esta facultad se presenta como <i>el motor estratégico para la eficiencia en la cadena de suministro</i>, enfocándose en la gestión operativa y administrativa de las terminales que conectan a Panamá con el comercio global. Esta <b>convocatoria académica </b>forma parte de una estrategia de proyección internacional que busca posicionar a los profesionales panameños en puestos clave de la industria marítima portuaria y marina costera mundial, en un mercado altamente competitivo que requiere personal especializado y certificado.