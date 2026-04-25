UMIP abre sus puertas: El futuro de la industria marítima panameña

La industria marítima y portuaria exige, cada vez más, una preparación técnica de alta rigurosidad y un compromiso ético con la sostenibilidad. En este contexto, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) realizó su Open House 2026, recibiendo a cientos de estudiantes de bachillerato y docentes de diversos colegios del país, quienes buscaron conocer los pilares de una institución que es columna vertebral del desarrollo logístico nacional. El evento no solo sirvió como vitrina académica, sino como un espacio de análisis sobre la necesidad de fortalecer el talento humano panameño frente a las demandas de la flota mercante mundial. Los asistentes recorrieron laboratorios y simuladores de última tecnología, herramientas críticas donde se capacitan los futuros oficiales de marina y profesionales de la gestión costera.

La UMIP, creada mediante la Ley 40 del 1 de diciembre de 2005 como la universidad oficial de la República con autonomía y patrimonio propio, hunde sus raíces en una historia de casi un siglo. Sus antecedentes se remontan a 1925, tras la creación del Registro de Abanderamiento de Buques panameño, consolidándose formalmente como Escuela Náutica de Panamá en 1958. Desde 1972, la institución elevó su oferta al nivel universitario para responder a la demanda de oficiales en el Canal de Panamá y el mercado internacional. Durante la jornada, Víctor Luna Barahona, rector de la UMIP, subrayó que el encuentro permite a los jóvenes adentrarse en el mundo de “las ciencias del mar y descubrir por qué UMIP es líder en formación marítima en la región”. La autoridad enfatizó que el modelo educativo se centra en la gestión del conocimiento y un énfasis marcado en valores como la disciplina y el liderazgo.

La institución de estudios superiores especializados mantiene un flujo constante de graduados, aportando más de 200 profesionales anualmente al sector. Para este año lectivo, 2026, la UMIP recibió más de 400 cadetes y estudiantes de primer ingreso. La formación actual se divide en áreas críticas para el sector, destacando la Facultad de Ciencias Náuticas, que forma oficiales de cubierta y de máquina. Los programas buscan no solo la competencia técnica en ingeniería náutica, sino una visión integral del desarrollo sostenible de los mares y costas del planeta.