  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

UMIP abre sus puertas: El futuro de la industria marítima panameña

Estudiantes de bachillerato exploran las carreras técnicas y científicas durante el Open House 2026 de la UMIP.
Estudiantes de bachillerato exploran las carreras técnicas y científicas durante el Open House 2026 de la UMIP. Cedida | UMIP
Por
Mileika Lasso
  • 25/04/2026 15:57
Cientos de estudiantes de bachillerato exploran simuladores y oferta académica en el Open House 2026 de la Universidad Marítima Internacional

La industria marítima y portuaria exige, cada vez más, una preparación técnica de alta rigurosidad y un compromiso ético con la sostenibilidad. En este contexto, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) realizó su Open House 2026, recibiendo a cientos de estudiantes de bachillerato y docentes de diversos colegios del país, quienes buscaron conocer los pilares de una institución que es columna vertebral del desarrollo logístico nacional.

El evento no solo sirvió como vitrina académica, sino como un espacio de análisis sobre la necesidad de fortalecer el talento humano panameño frente a las demandas de la flota mercante mundial. Los asistentes recorrieron laboratorios y simuladores de última tecnología, herramientas críticas donde se capacitan los futuros oficiales de marina y profesionales de la gestión costera.

La oferta académica de la UMIP busca posicionar a los profesionales panameños en puestos clave de la flota mercante mundial.
La oferta académica de la UMIP busca posicionar a los profesionales panameños en puestos clave de la flota mercante mundial. Cedida | UMIP

La UMIP, creada mediante la Ley 40 del 1 de diciembre de 2005 como la universidad oficial de la República con autonomía y patrimonio propio, hunde sus raíces en una historia de casi un siglo. Sus antecedentes se remontan a 1925, tras la creación del Registro de Abanderamiento de Buques panameño, consolidándose formalmente como Escuela Náutica de Panamá en 1958. Desde 1972, la institución elevó su oferta al nivel universitario para responder a la demanda de oficiales en el Canal de Panamá y el mercado internacional.

Durante la jornada, Víctor Luna Barahona, rector de la UMIP, subrayó que el encuentro permite a los jóvenes adentrarse en el mundo de “las ciencias del mar y descubrir por qué UMIP es líder en formación marítima en la región”. La autoridad enfatizó que el modelo educativo se centra en la gestión del conocimiento y un énfasis marcado en valores como la disciplina y el liderazgo.

El rector Víctor Luna Barahona resalta la importancia de la disciplina y el liderazgo en la formación de los futuros oficiales.
El rector Víctor Luna Barahona resalta la importancia de la disciplina y el liderazgo en la formación de los futuros oficiales. Cedida | UMIP

La institución de estudios superiores especializados mantiene un flujo constante de graduados, aportando más de 200 profesionales anualmente al sector.

Para este año lectivo, 2026, la UMIP recibió más de 400 cadetes y estudiantes de primer ingreso.

La formación actual se divide en áreas críticas para el sector, destacando la Facultad de Ciencias Náuticas, que forma oficiales de cubierta y de máquina. Los programas buscan no solo la competencia técnica en ingeniería náutica, sino una visión integral del desarrollo sostenible de los mares y costas del planeta.

Jóvenes aspirantes conocen de cerca los simuladores de navegación de última generación en la Universidad Marítima.
Jóvenes aspirantes conocen de cerca los simuladores de navegación de última generación en la Universidad Marítima. Cedida | UMIP

Por otro lado, la Facultad de Ingeniería Civil Marítima captó la atención de aquellos interesados en la infraestructura con su oferta en Construcción Naval, Reparación de Buques e Ingeniería Civil en Puertos y Canales. Paralelamente, la Facultad de Ciencias del Mar reafirmó el compromiso ambiental de la universidad a través de la carrera de Biología Marina y el Técnico en Gestión Ambiental, esenciales para la protección de los recursos marino-costeros.

El robustecimiento del centro logístico panameño encontró un espacio de análisis en la oferta de la Facultad de Transporte Marítimo, donde los estudiantes conocieron las licenciaturas en Administración Marítima y Portuaria, Gestión Logística y Transporte Intermodal, e Ingeniería en Transporte Marítimo e Industrias Marítimas y Portuarias. Esta facultad se presenta como el motor estratégico para la eficiencia en la cadena de suministro, enfocándose en la gestión operativa y administrativa de las terminales que conectan a Panamá con el comercio global.

Esta convocatoria académica forma parte de una estrategia de proyección internacional que busca posicionar a los profesionales panameños en puestos clave de la industria marítima portuaria y marina costera mundial, en un mercado altamente competitivo que requiere personal especializado y certificado.

Marilyn Bustamente, decana de la Facultad de Ingenieria Civil Marítima.
Marilyn Bustamente, decana de la Facultad de Ingenieria Civil Marítima. Cedida | UMIP
Faustino Gonzalez, decano de la Facultad de Ciencias Náuticas.
Faustino Gonzalez, decano de la Facultad de Ciencias Náuticas. Cedida | UMIP
Aspirantes a bachiller evalúan la oferta de las cuatro facultades de la UMIP, que abarcan desde la ingeniería náutica y civil hasta la gestión logística y las ciencias del mar.
Aspirantes a bachiller evalúan la oferta de las cuatro facultades de la UMIP, que abarcan desde la ingeniería náutica y civil hasta la gestión logística y las ciencias del mar. Cedida | UMIP
VIDEOS
Lo Nuevo