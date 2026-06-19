Director del Sistema Penitenciario renuncia tras fuga masiva

Las autoridades mantienen activos los operativos para ubicar a los privados de libertad que continúan evadidos. El último reporte detalla que que 176 reclusos recapturados de los 195 que escaparon de La Joyita. Los estamentos de seguridad mantienen la búsqueda de los 19 privados de libertad que continúan prófugos.Además, más de 150 personas ya fueron judicializadas por el delito de evasión, mientras avanzan las investigaciones sobre posibles responsabilidades administrativas y penales de funcionarios del sistema.Coiba abre otro frente de conflictoComo parte de las medidas adoptadas tras el escape masivo, el Gobierno trasladó a 29 privados de libertad considerados de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas en Isla Coiba.La decisión generó críticas de sectores ambientales, juristas y organizaciones civiles debido a que el área forma parte del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.Mulino defendió la decisión y aseguró que el traslado respondió exclusivamente a razones de seguridad nacional.'Esto no es una discusión sobre el uso de una reserva, sino de la seguridad de los panameños', afirmó el mandatario.