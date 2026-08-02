Minsa aplicará nuevo tratamiento contra el virus sincitial desde agosto

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que a finales de agosto iniciará la aplicación progresiva del anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en las maternidades de la red pública, como parte del fortalecimiento de la estrategia nacional para reducir las complicaciones asociadas a este virus en los recién nacidos. La medida estará dirigida a los bebés cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VRS durante el embarazo y comenzará una vez concluyan las capacitaciones al personal de salud y los procesos logísticos y administrativos necesarios para su implementación. El anuncio se produce luego de que varias sociedades médicas solicitaran agilizar la aplicación del anticuerpo monoclonal ante el aumento de casos y las 13 defunciones asociadas al VRS registradas en lo que va de 2026.

Según explicó el jefe nacional de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia del Minsa, Edgardo Ureña, el tratamiento será administrado al momento del nacimiento en las maternidades de las instalaciones del ministerio, junto con el esquema inicial de inmunización neonatal, que incluye las vacunas contra la hepatitis B y la BCG. De acuerdo con la entidad, esta iniciativa forma parte de la Estrategia Mixta frente al Virus Respiratorio Sincitial, implementada desde 2025 con la incorporación de la vacuna materna para mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación. El plan contempla tres componentes: la vacunación de las gestantes para transferir protección al bebé durante los primeros meses de vida; la aplicación del anticuerpo monoclonal a los recién nacidos que no cuenten con esa protección; y el fortalecimiento de medidas preventivas como la lactancia materna, la higiene en el hogar y la detección temprana de signos de alarma. Como parte de esta fase, el Minsa informó que elaboró la Guía de Atención Integral del Virus Respiratorio Sincitial y los Lineamientos Nacionales para la Implementación del Anticuerpo Monoclonal, documentos que servirán de referencia para el personal sanitario.