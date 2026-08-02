Minsa aplicará nuevo tratamiento contra el virus sincitial desde agosto

Las autoridades reiteraron el llamado a las mujeres embarazadas que cumplan con los criterios establecidos para acudir a los centros de salud y recibir la vacuna durante el embarazo, además de mantener las medidas de prevención para disminuir la transmisión de infecciones respiratorias en la población infantil.Actualmente, el VRS se mantiene por encima del umbral de alerta epidemiológica, lo que significa que su circulación supera los niveles esperados para esta época del año.Según el más reciente informe del Departamento de Epidemiología del Minsa, Panamá acumula 13 defunciones relacionadas con este virus en 2026. De ellas, 12 corresponden a menores de cinco años y una a un adulto de 65 años o más.Entre los menores fallecidos, ocho tenían menos de dos años, incluyendo un bebé de 42 días de nacido. Dos de las defunciones ocurrieron en lactantes menores de seis meses, uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.