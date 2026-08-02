Venezuela y República Dominicana acuerdan restablecer sus relaciones diplomáticas

Los gobiernos de Venezuela y República Dominicana acordaron iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, tras casi dos años de ruptura, mediante una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo entre ambas naciones.

La decisión fue anunciada este domingo por el Gobierno venezolano, que informó que el primer paso consistirá en restablecer los servicios consulares, para luego avanzar hacia la normalización plena de las relaciones diplomáticas conforme al cronograma que definan ambos países.

Según el comunicado oficial, el proceso busca fortalecer los canales institucionales de comunicación en beneficio de los ciudadanos venezolanos y dominicanos, así como recuperar los históricos vínculos de amistad entre ambas naciones.

Asimismo, el Ejecutivo venezolano señaló que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y la administración del presidente dominicano, Luis Abinader, manifestaron su disposición de conducir este acercamiento mediante el diálogo, el respeto mutuo y el apego a los principios del derecho internacional.

Las relaciones entre Caracas y Santo Domingo se deterioraron tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024. Un día después de los comicios, en los que Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, República Dominicana cuestionó los resultados junto con otros países de la región.

Como respuesta, el 29 de julio de 2024 el Gobierno venezolano exigió el retiro inmediato de los representantes diplomáticos de siete países, entre ellos República Dominicana, al considerar que sus declaraciones constituían una injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

El anuncio representa un nuevo paso en la política exterior del Gobierno venezolano, que en los últimos días también ha iniciado procesos para restablecer relaciones con Chile y Perú, naciones con las que había roto vínculos diplomáticos en el mismo contexto.

De acuerdo con Caracas, este acercamiento forma parte de un nuevo escenario político impulsado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de este año.

Desde entonces, el Ejecutivo venezolano asegura haber emprendido una etapa caracterizada por una mayor cooperación con Washington, una apertura a la inversión extranjera y un proceso de reinserción gradual en la comunidad internacional.