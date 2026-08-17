Minsa aplicará anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial a recién nacidos

El Ministerio de Salud (Minsa) iniciará el próximo lunes 24 de agosto la aplicación del anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en recién nacidos y lactantes, como parte de una estrategia para reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalizaciones.
La medida estará dirigida principalmente a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VRS durante el embarazo.
El Minsa comenzó este lunes la capacitación nacional del personal de salud encargado de implementar esta estrategia. En la jornada participaron más de 100 profesionales de la institución.
De acuerdo con Edgardo Ureña, jefe de la Sección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Minsa, las dosis del anticuerpo monoclonal llegarán al país durante esta semana y serán distribuidas en las 15 regiones de Salud.
La aplicación comenzará en áreas consideradas prioritarias, entre ellas las comarcas y la provincia de Darién, debido a que de estas zonas procede una parte importante de los casos de VRS registrados en el país.
El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, explicó que esta medida da continuidad a la estrategia implementada en 2025 con la incorporación de la vacuna materna contra el VRS.
Ahora, el sistema de salud incorpora progresivamente el anticuerpo monoclonal para ofrecer protección a los bebés cuyas madres no fueron vacunadas durante el embarazo.
La estrategia busca disminuir las complicaciones asociadas al virus y reducir las hospitalizaciones, especialmente entre los recién nacidos y lactantes.
El anticuerpo monoclonal se administra mediante una sola inyección intramuscular y proporciona protección inmediata frente al VRS.
El director de Medicamentos e Insumos del Minsa, Eric Conte, informó que la institución destinó $3.5 millones para la adquisición del medicamento.
Conte explicó que se trata de un producto biotecnológico que requiere condiciones específicas para su conservación, por lo que el proceso de distribución deberá garantizar la cadena de frío hasta su llegada a las diferentes regiones del país.
El personal capacitado tendrá la responsabilidad de garantizar que la aplicación se realice de manera segura y oportuna.
El VRS es una de las principales causas de bronquiolitis y hospitalizaciones en bebés. La vacunación contra el virus contempla principalmente a mujeres embarazadas entre las 30 y 36 semanas de gestación, con el objetivo de transmitir protección al bebé, y a personas mayores de 60 años.
Con la incorporación del anticuerpo monoclonal, el Minsa busca ampliar la protección de los recién nacidos y lactantes y reforzar la respuesta del sistema sanitario frente a las enfermedades respiratorias asociadas al VRS.
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