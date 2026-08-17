Minsa aplicará anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial a recién nacidos

El Ministerio de Salud (Minsa) iniciará el próximo lunes 24 de agosto la aplicación del anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en recién nacidos y lactantes, como parte de una estrategia para reducir el riesgo de enfermedad grave y hospitalizaciones.

La medida estará dirigida principalmente a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna contra el VRS durante el embarazo.

El Minsa comenzó este lunes la capacitación nacional del personal de salud encargado de implementar esta estrategia. En la jornada participaron más de 100 profesionales de la institución.

De acuerdo con Edgardo Ureña, jefe de la Sección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Minsa, las dosis del anticuerpo monoclonal llegarán al país durante esta semana y serán distribuidas en las 15 regiones de Salud.

La aplicación comenzará en áreas consideradas prioritarias, entre ellas las comarcas y la provincia de Darién, debido a que de estas zonas procede una parte importante de los casos de VRS registrados en el país.