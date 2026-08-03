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¿Qué son los anticuerpos monoclonales que aplicará el Minsa contra el Virus Sincitial Respiratorio?

Minsa incorpora anticuerpos monoclonales para prevenir casos graves de Virus Sincitial Respiratorio
Minsa incorpora anticuerpos monoclonales para prevenir casos graves de Virus Sincitial Respiratorio Deposit Photo
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/08/2026 14:24
El Minsa explica cómo funcionan los anticuerpos monoclonales que protegerán a bebés del Virus Sincitial Respiratorio

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Los anticuerpos monoclonales son la nueva herramienta que utilizará el Ministerio de Salud (Minsa) para proteger a los bebés menores de seis meses frente al Virus Sincitial Respiratorio (VSR), principal causa de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias graves en lactantes.

A diferencia de las vacunas tradicionales, que estimulan al organismo para generar sus propias defensas, los anticuerpos monoclonales proporcionan una protección inmediata al suministrar anticuerpos ya desarrollados capaces de neutralizar el virus desde el momento de su aplicación.

El pediatra e infectólogo Raúl Esquivel, encargado de la Unidad de Epidemiología del Hospital del Niño, explicó que esta inmunización pasiva mantiene su efecto durante aproximadamente seis meses, periodo en el que los recién nacidos presentan un mayor riesgo de complicaciones por el Virus Sincitial Respiratorio.

De acuerdo con el especialista, la incorporación de esta estrategia permitirá reducir significativamente las hospitalizaciones, las consultas en los servicios de urgencias y los ingresos a las unidades de cuidados intensivos ocasionados por el VSR.

Esquivel destacó que los beneficios de los anticuerpos monoclonales han sido respaldados por estudios científicos y por la experiencia de países como Chile, España, Francia y Estados Unidos, donde su implementación ha logrado disminuir cerca del 80 % de los ingresos a cuidados intensivos durante las temporadas de mayor circulación del virus.

Además, explicó que esta herramienta no reemplaza la vacunación materna durante el embarazo, sino que la complementa, al ofrecer protección a los bebés cuyas madres no recibieron la vacuna o no pudieron inmunizarse en el tiempo recomendado.

El Minsa señaló que la incorporación de los anticuerpos monoclonales forma parte de las acciones para fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias en la primera infancia y reducir el impacto del Virus Sincitial Respiratorio, una de las principales causas de hospitalización en menores de un año.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a los padres y cuidadores a informarse sobre esta estrategia preventiva, que busca brindar mayor protección a los lactantes durante los primeros meses de vida, cuando su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo.

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