¿Qué son los anticuerpos monoclonales que aplicará el Minsa contra el Virus Sincitial Respiratorio?

Además, explicó que esta herramienta no reemplaza la vacunación materna durante el embarazo, sino que la complementa, al ofrecer protección a los bebés cuyas madres no recibieron la vacuna o no pudieron inmunizarse en el tiempo recomendado.El Minsa señaló que la incorporación de los anticuerpos monoclonales forma parte de las acciones para fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias en la primera infancia y reducir el impacto del Virus Sincitial Respiratorio, una de las principales causas de hospitalización en menores de un año.Las autoridades de salud reiteraron el llamado a los padres y cuidadores a informarse sobre esta estrategia preventiva, que busca brindar mayor protección a los lactantes durante los primeros meses de vida, cuando su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo.