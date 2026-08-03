¿Qué son los anticuerpos monoclonales que aplicará el Minsa contra el Virus Sincitial Respiratorio?

Los anticuerpos monoclonales son la nueva herramienta que utilizará el Ministerio de Salud (Minsa) para proteger a los bebés menores de seis meses frente al Virus Sincitial Respiratorio (VSR), principal causa de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias graves en lactantes.

A diferencia de las vacunas tradicionales, que estimulan al organismo para generar sus propias defensas, los anticuerpos monoclonales proporcionan una protección inmediata al suministrar anticuerpos ya desarrollados capaces de neutralizar el virus desde el momento de su aplicación.

El pediatra e infectólogo Raúl Esquivel, encargado de la Unidad de Epidemiología del Hospital del Niño, explicó que esta inmunización pasiva mantiene su efecto durante aproximadamente seis meses, periodo en el que los recién nacidos presentan un mayor riesgo de complicaciones por el Virus Sincitial Respiratorio.

De acuerdo con el especialista, la incorporación de esta estrategia permitirá reducir significativamente las hospitalizaciones, las consultas en los servicios de urgencias y los ingresos a las unidades de cuidados intensivos ocasionados por el VSR.

Esquivel destacó que los beneficios de los anticuerpos monoclonales han sido respaldados por estudios científicos y por la experiencia de países como Chile, España, Francia y Estados Unidos, donde su implementación ha logrado disminuir cerca del 80 % de los ingresos a cuidados intensivos durante las temporadas de mayor circulación del virus.