¿Cuánto puedes ganar? Estos son los premios de la Lotería Fiscal Regional

La Lotería Fiscal Regional iniciará este martes 18 de agosto una nueva jornada de sorteos para premiar a los consumidores que solicitan su factura fiscal al realizar compras en comercios formales.
El primer sorteo se realizará en la Región #1, correspondiente a Panamá, y los sobres participantes serán incluidos en una tómbola pública en la que se seleccionarán los ganadores de los premios.
La jornada continuará durante el mes de agosto en diferentes regiones del país. El calendario establecido es el siguiente:
En cada sorteo regional se entregarán 25 premios, para un total de B/.110,000.00 distribuidos de la siguiente manera:
Los ganadores serán contactados directamente por la Dirección General de Ingresos (DGI). Para hacer efectivo el premio, deberán presentar su cédula de identidad personal y la documentación adicional que les sea solicitada.
El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria, según el procedimiento establecido por la DGI.
Con esta nueva jornada de sorteos, la Lotería Fiscal Regional busca fomentar entre los consumidores el hábito de exigir su factura fiscal y contribuir al cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...