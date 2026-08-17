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Información útil

¿Cuánto puedes ganar? Estos son los premios de la Lotería Fiscal Regional

La Lotería Fiscal Regional sorteará B/.110,000 en premios durante agosto
La Lotería Fiscal Regional sorteará B/.110,000 en premios durante agosto DGI
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/08/2026 13:17
Pedir factura fiscal al comprar podría darte la oportunidad de ganar uno de los premios de la Lotería Fiscal Regional.

La Lotería Fiscal Regional iniciará este martes 18 de agosto una nueva jornada de sorteos para premiar a los consumidores que solicitan su factura fiscal al realizar compras en comercios formales.

El primer sorteo se realizará en la Región #1, correspondiente a Panamá, y los sobres participantes serán incluidos en una tómbola pública en la que se seleccionarán los ganadores de los premios.

La jornada continuará durante el mes de agosto en diferentes regiones del país. El calendario establecido es el siguiente:

Martes 18 de agosto: Región #1, Panamá.
Jueves 20 de agosto: Región #2, que comprende Panamá Oeste, Colón y Darién.
Martes 25 de agosto: Región #3, correspondiente a Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Jueves 27 de agosto: Región #4, que incluye Herrera, Los Santos y Coclé.

En cada sorteo regional se entregarán 25 premios, para un total de B/.110,000.00 distribuidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00
10 premios de B/.5,000.00
10 premios de B/.1,000.00
¿Cómo se cobrarán los premios?

Los ganadores serán contactados directamente por la Dirección General de Ingresos (DGI). Para hacer efectivo el premio, deberán presentar su cédula de identidad personal y la documentación adicional que les sea solicitada.

El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria, según el procedimiento establecido por la DGI.

Con esta nueva jornada de sorteos, la Lotería Fiscal Regional busca fomentar entre los consumidores el hábito de exigir su factura fiscal y contribuir al cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país.

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