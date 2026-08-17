¿Cuánto puedes ganar? Estos son los premios de la Lotería Fiscal Regional

La Lotería Fiscal Regional iniciará este martes 18 de agosto una nueva jornada de sorteos para premiar a los consumidores que solicitan su factura fiscal al realizar compras en comercios formales.

El primer sorteo se realizará en la Región #1, correspondiente a Panamá, y los sobres participantes serán incluidos en una tómbola pública en la que se seleccionarán los ganadores de los premios.

La jornada continuará durante el mes de agosto en diferentes regiones del país. El calendario establecido es el siguiente: