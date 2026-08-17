ASEP pone bajo seguimiento a las distribuidoras por fallas en el servicio

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) intensificó el seguimiento a las empresas distribuidoras de energía eléctrica en Panamá ante las quejas de los usuarios y las deficiencias que persisten en la atención del servicio.
Durante una reunión de seguimiento, los representantes de las distribuidoras presentaron los avances de las medidas implementadas para atender los principales reclamos y expusieron los compromisos que todavía están pendientes.
Entre las acciones consideradas prioritarias se encuentra la agilización de los trámites relacionados con casos de alto consumo, la reducción de los tiempos de respuesta y la creación de una factura unificada que permita a los usuarios comprender con mayor facilidad los cargos y la información relacionada con su consumo eléctrico.
La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, destacó que las empresas deben demostrar con hechos que las medidas adoptadas están generando mejoras para los clientes.
Según Rodríguez Crespo, no basta con anunciar planes de acción. Las soluciones deben ser efectivas y satisfactorias para los usuarios que presentan reclamos por problemas recurrentes en el servicio.
Los representantes de las distribuidoras también informaron sobre las acciones que ya se encuentran en marcha. Alfredo Barrera, de Naturgy, indicó que varias medidas de su plan ya fueron ejecutadas, mientras que otras continúan en proceso.
Por su parte, Luis Méndez, de ENSA, destacó los trabajos de mantenimiento y mejora del alumbrado público, una labor que, según explicó, busca fortalecer las condiciones de seguridad en calles y comunidades.
La ASEP continuará evaluando el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas. El objetivo es determinar si las medidas anunciadas permiten reducir las deficiencias, mejorar la atención de los reclamos y ofrecer un suministro eléctrico más confiable a los usuarios en Panamá.
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