Minsa aclara que un PSA elevado no significa necesariamente cáncer de próstata

El Ministerio de Salud (Minsa) recordó a los hombres la importancia de mantener sus controles médicos y aclaró que un resultado elevado del Antígeno Prostático Específico (PSA) no significa necesariamente la presencia de cáncer.

Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, explicó que condiciones como la hiperplasia prostática benigna y la prostatitis también pueden elevar los niveles de PSA.

Por ello, un resultado alterado debe ser evaluado por un profesional de la salud, tomando en cuenta la edad, antecedentes y síntomas del paciente.

González señaló que, de ser necesario, el médico puede indicar evaluaciones adicionales, como el tacto rectal o una biopsia prostática, para confirmar o descartar una enfermedad.

El Minsa destacó que las evaluaciones de salud prostática están disponibles durante todo el año en las instalaciones de salud pública del país y reiteró el llamado a realizar controles preventivos y consultar ante cualquier alteración.