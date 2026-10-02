Panamá Black Weekend 2026: Acodeco vigila y fiscaliza ofertas y descuentos

El administrador de Acodeco , Ramón Abraham Abadi Balid , señaló que la entidad trabajará junto con Apacecom y los agentes económicos para garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

“ Vamos a tener más de 3,000 tiendas que van a tener sus ofertas y mejores promociones con descuentos hasta el 70%. Esperamos tanto a público local como internacional ”, afirmó Sánchez durante la conferencia de lanzamiento de la octava edición del Panamá Black Weekend , realizada el 18 de septiembre.

La jornada comercial contempla descuentos de entre 20% y 70% en mercancía seleccionada, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada comercio participante, explicó la presidenta de Apacecom , Bonny Sánchez .

La Acodeco informó que verificará la publicidad, los descuentos, los precios y los productos durante los tres días de ofertas, con el objetivo de comprobar que las promociones anunciadas por los comercios sean reales, claras y cumplan con la Ley 45 de 2007 .

Desde hoy y hasta el 4 de octubre, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) vigilará las ofertas del Panamá Black Weekend 2026 , que reúne a más de 16 centros y plazas comerciales y más de 3,000 tiendas afiliadas a la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom) .

“Estamos trabajando de la mano con todo el comercio en Panamá, facilitando que haya un Black Weekend, un evento que va a traer comercio para todos los panameños y, obviamente para los consumidores, todas esas bondades por parte de los comerciantes, buenas ofertas y a buen precio”, afirmó.

Abadi explicó que Acodeco reforzará la orientación a los comercios para que mantengan los precios visibles y comuniquen de forma transparente las condiciones de sus ofertas.

“Lo importante aquí antes de multar es educarlos. Vamos a tener operativos, vamos a tener presencia de Acodeco en las calles y obviamente el mejor de los inspectores es el consumidor”, sostuvo.

Antecedentes de las inspecciones

Durante el Panamá Black Weekend 2025, Acodeco inspeccionó 318 locales comerciales y detectó 42 anomalías relacionadas con publicidad.

Entre las irregularidades encontradas estuvieron promociones sin fecha de duración, anuncios que utilizaban la frase “hasta agotar existencias” sin precisar las cantidades disponibles, ofertas que excedían los tres meses, promociones vencidas y restricciones que no estaban claramente informadas.

También fueron detectados 112 productos vencidos y 185 establecimientos con faltas de precios a la vista. Ante estas situaciones, se levantaron las actas correspondientes.

La Ley 45 exige que las ventas especiales informen claramente el precio anterior y el nuevo precio, así como si la promoción aplica a todo el establecimiento o solo a determinados productos o servicios.

Recomendaciones para los consumidores

Acodeco recomienda comparar precios antes de comprar, revisar cuidadosamente el producto, exigir y conservar la factura o comprobante de pago y guardar los anuncios de las promociones.

También aconseja verificar las condiciones, restricciones y fechas de las ofertas antes de pagar. La publicidad obliga al comerciante a cumplir con lo anunciado, mientras que la Ley 45 establece que los anuncios no deben inducir a error o confusión al consumidor.

La institución recuerda, además, que el consumidor no tiene un derecho general a devolver voluntariamente un producto simplemente porque cambió de opinión. En Panamá, el retracto o devolución voluntaria de lo adquirido no constituye un derecho legalmente reconocido.

Abadi recomendó a los compradores comparar precios y condiciones antes de adquirir un producto y revisar las políticas de garantía.

“Es Black Weekend; pueden agarrar, caminar, comparar, siempre recuerden, un consumidor informado tiene poder. Es importante que ustedes se desplacen, vean los comercios y las ofertas digitales, en las redes sociales también en cada uno de los comercios, en los centros comerciales, con paciencia, y cuando hagan la selección del producto pregunten las políticas de garantía”, recomendó.

Durante el Panamá Black Weekend, los consumidores podrán reportar irregularidades a través del 311 de Atención Ciudadana, las redes sociales @AcodecoPma y el sitio web de Acodeco.

Sobre las sanciones, Abadi explicó que cada caso es evaluado de manera individual cuando se detecta una infracción. Las multas pueden ir de $0 a $25,000, según las circunstancias de cada caso.

De acuerdo con el administrador de Acodeco, una de las principales infracciones detectadas durante esta temporada es la publicidad engañosa.

El Panamá Black Weekend

El Panamá Black Weekend se realizará del 2 al 4 de octubre y contará con la participación de más de 16 centros y plazas comerciales y más de 3,000 tiendas afiliadas a Apacecom.

Los centros y plazas comerciales participantes son Albrook Mall, Westland Mall, Los Andes Mall, Centro Comercial Los Pueblos, Megamall, AltaPlaza Mall, Atrio Mall, Santiago Mall, Balboa Boutiques, Town Center Costa del Este, Soho City Center, Los Pueblos Juan Díaz, Chiriquí Mall, Plaza Terronal, Colón 2000 y Federal Mall.

El evento forma parte de la estrategia para promocionar al país como destino de compras y vincular la actividad comercial con el turismo. Para esta temporada se espera la llegada de compradores internacionales, principalmente de Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina, Ecuador y las islas del Caribe.

“Definitivamente es la temporada más esperada por todos los panameños y turistas, de poder aprovechar esas grandes ofertas y oportunidades de compra que generan los centros comerciales para esta temporada”, expresó la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur), Nadkyi Duque.

La expectativa de Apacecom es que el movimiento generado durante el evento supere los $85 millones en todas las industrias, una cifra que la organización busca mantener o superar respecto al promedio acumulado de años anteriores.

La edición 2026 cuenta con la participación y colaboración de Promtur Panamá, Visa, la Alcaldía de Panamá, Acodeco y la Policía Nacional. Estos aliados participarán en áreas relacionadas con la promoción turística, medios de pago, experiencia de compra, orientación al consumidor y seguridad.