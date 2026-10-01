Panamá acumula $25 millones en incentivos fiscales, según el MEF

El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, defendió este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el traslado de partida por $5 millones destinado a cubrir compromisos de incentivos fiscales previamente aprobados, principalmente en los sectores industrial y agroindustrial.
La sustentación se dio en medio de cuestionamientos del diputado Jorge Duque, quien pidió mayor claridad sobre el impacto económico de estas medidas.
Fernández explicó que los recursos se concentran en cuatro certificados: el Certificado de Fomento Industrial (CFI), el Certificado de Fomento a la Reexportación (CEFA), el Certificado de Poder Cancelatorio (CPC) y el Certificado de Fomento a la Producción. Dos de ellos son agropecuarios y los CPCs e industriales igual que los CFIs”, detalló.
El viceministro subrayó que los incentivos se manejan como un “bolsón”, ya que su aplicación depende de la demanda de los contribuyentes.
“En este momento tenemos aprobados cerca de $25 millones entre todos los incentivos, pero no necesariamente tienen que ser aplicados en este periodo fiscal”, señaló.
El viceministro advirtió que podría ser necesario regresar en los próximos dos meses para solicitar traslados adicionales, dado que se trata de compromisos adquiridos desde hace años con inversionistas del sector agroindustrial.
“Es fondear la cuenta con la que vamos a hacerle frente a los incentivos que ya fueron aprobados”, puntualizó, al tiempo que comparó la dinámica con la forma en que se administran los subsidios de combustible, ajustando según la evolución de las solicitudes.
El diputado Luis Duque cuestionó la falta de información sobre el impacto económico de estos incentivos en inversión, empleo y exportaciones, advirtiendo que la Asamblea necesita evaluar si el sacrificio fiscal está generando los resultados esperados.
“Yo necesito que la información me llegue más completa para poder analizar y hacer un trabajo mucho más robusto a la hora de aprobar los traslados de partida”, reclamó.
Duque insistió en que cada dólar invertido debe traducirse en beneficios tangibles para el país.
“Si ese dólar que se invirtió me está generando dos o tres dólares, perfecto. Pero si me está haciendo un gasto de 50 centavos y tengo que poner yo otros 50 centavos después, entonces no sigo invirtiendo en eso”, señaló.
Ante la consulta, la directora de Políticas Públicas del MEF, Rubilú Rodríguez, respondió que actualmente se está recopilando la información para iniciar un proceso de evaluación socioeconómica de los incentivos.
“Estamos iniciando ese proceso de evaluación para medir el impacto en la economía y el empleo”, indicó.
Duque reiteró que el análisis debe ser riguroso y transparente, recordando que el presupuesto nacional es finito y que corresponde a los diputados velar por el uso eficiente de los recursos públicos.
“El mayor beneficio de todo esto debe ser el pueblo panameño, que espera mejor salud, mejor educación y mayores oportunidades de empleo”, concluyó.
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