Panamá acumula $25 millones en incentivos fiscales, según el MEF

El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, defendió este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el traslado de partida por $5 millones destinado a cubrir compromisos de incentivos fiscales previamente aprobados, principalmente en los sectores industrial y agroindustrial.

La sustentación se dio en medio de cuestionamientos del diputado Jorge Duque, quien pidió mayor claridad sobre el impacto económico de estas medidas.

Fernández explicó que los recursos se concentran en cuatro certificados: el Certificado de Fomento Industrial (CFI), el Certificado de Fomento a la Reexportación (CEFA), el Certificado de Poder Cancelatorio (CPC) y el Certificado de Fomento a la Producción. Dos de ellos son agropecuarios y los CPCs e industriales igual que los CFIs”, detalló.

El viceministro subrayó que los incentivos se manejan como un “bolsón”, ya que su aplicación depende de la demanda de los contribuyentes.

“En este momento tenemos aprobados cerca de $25 millones entre todos los incentivos, pero no necesariamente tienen que ser aplicados en este periodo fiscal”, señaló.