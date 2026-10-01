Adiós a la voz histórica de Topo Gigio: Peppino Mazzullo falleció a los 100 años

El actor italiano Giuseppe “Peppino” Mazzullo, conocido mundialmente por haber sido la voz original del icónico personaje infantil Topo Gigio durante más de cuatro décadas, falleció a los 100 años en su residencia de Santo Stefano di Briga, Sicilia.

Mazzullo, nacido en 1926 y formado en la Academia de Arte Dramático de Milán, asumió la interpretación del célebre títere en 1961 —creado por la titiritera Maria Perego— y permaneció en el rol hasta su retiro en 2006. Aunque en los inicios del personaje la voz estuvo a cargo del cantante Domenico Modugno, fue Mazzullo quien moldeó el tono tierno, las pausas y el estilo narrativo que consagraron al ratón de trapo en la televisión europea y en sus incursiones en Estados Unidos.

El fallecimiento de Mazzullo coincide con un año de duelo para el público hispanohablante. En enero de este año se reportó también la muerte, a los 57 años, del actor mexicano Gabriel Ernesto Garzón Lozano, quien dio voz al personaje para América Latina desde 1994.

El fenómeno de Topo Gigio llegó a América Latina a finales de la década de 1960 (destacando su arribo a Argentina en 1968 y a México en 1969) y formó parte indispensable de la programación infantil en canales de televisión abierta de la región, incluyendo Panamá, donde acompañó la infancia de miles de televidentes.

Con la partida de Mazzullo culmina la trayectoria de la figura clave que dio identidad sonora a una de las marcas de entretenimiento infantil más duraderas de la televisión internacional del siglo XX.