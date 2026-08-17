Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’ y ‘Nashville’

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, que conquistó a una generación con sus papeles en producciones como “Héroes”, “Triunfos robados” y “Nashville”, falleció a los 36 años. Según información difundida por la BBC, la noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien pidió privacidad para la familia mientras atraviesa el difícil momento. Por ahora, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

Una carrera que comenzó desde niña

Panettiere estuvo frente a las cámaras desde muy pequeña y construyó una trayectoria que pasó por la televisión, el cine y la música.

Uno de sus primeros acercamientos al cine llegó con la película animada “Bichos: una aventura en miniatura (A Bug’s Life)”, de Pixar, estrenada en 1998. Allí prestó su voz al personaje de Dot. Años después, su carrera desplegó con la serie “Héroes”, emitida entre 2006 y 2010, interpretó a Claire Bennet. Ese mismo año también llegó a las pantallas con “Triunfos robados 3: Todo o Nada”, producción juvenil que la convirtió en una figura especialmente popular.

En 2012 Panettiere asumió uno de los personajes más importantes de su carrera: Juliette Barnes, una cantante de música country en ascenso dentro de la serie “Nashville”. Su trabajo en la serie no solo le permitió demostrar sus habilidades como actriz, sino también como cantante.

Según dio a conocer la BBC, en los últimos años, la actriz también decidió mirar hacia atrás y hablar sin reservas sobre algunos de los momentos más complicados de su vida. En su autobiografía “This Is Me: A Reckoning”, publicada meses antes de su fallecimiento, Panettiere abordó las dificultades de crecer bajo los reflectores y las experiencias que marcaron su vida adulta.

Su historia había adquirido un nuevo significado para sus seguidores, especialmente porque la actriz hablaba de reconstruirse después de años difíciles.