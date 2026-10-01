Tribunal Electoral rechaza cambios propuestos por la Asamblea al proyecto de reformas electorales

El Tribunal Electoral emitió este jueves un comunicado rechazando los cambios propuestos por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales al proyecto de Reformas al Código Electoral.
“El proyecto presentado contiene significativos avances para el país; mientras que los cambios y adiciones que se hicieron en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, representan retrocesos para el sistema electoral panameño, entre los que destacan el aumento de límites en los montos de donaciones privadas para candidatos a diputados y alcaldes, permitir que autoridades electas mantengan la titularidad de dos cargos simultáneamente, extender los plazos para que funcionarios con aspiraciones a cargos de elección puedan permanecer en sus puestos, entre otros”, detalló el Tribunal Electoral en su comunicado. “La institución rechaza categóricamente estos cambios propuestos para nuestro sistema electoral y no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029”, concluyó la institución.
El Tribunal reconoce que el Legislativo tiene la prerrogativa de discutir, aprobar o rechazar las leyes nacionales, pero hace el llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para que al momento de aprobar el proyecto de reformas, “lo hagan pensando en los mejores intereses del país.”
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