Las convocadas por Toña Is para los amistosos de Panamá Femenina ante Nueva Zelanda

La selección femenina de Panamá dio a conocer a las 23 futbolistas convocadas para la siguiente fecha FIFA en la que sostendrán dos partidos amistosos contra Nueva Zelanda , ambos a disputarse en el estadio Rommel Fernández.

Ambos cotejos servirán como preparación de cara a los cuartos de final del Campeonato W 2026 en la que Panamá buscará clasificarse a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Toña Is, entrenadora de este combinado panameño, entregó la lista de 23 convocadas en la que se resaltan a 12 legionarias, de cuales seis militan en Europa, y 11 jugadoras del plano local que juegan en la Liga de Fútbol Femenino (LFF).

Cabe destacar que dentro de este llamado, están presente 15 jugadores que disputaron la Copa Mundial de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023, por lo que le brindarán esa experiencia al equipo para los futuros cotejos.

Antes de lanzar la convocatoria, durante los días anteriores, Toña Is estuvo realizando microciclos con jugadoras del plano local para definir la lista final.

Los entrenamientos arrancarán a partir de este domingo 4 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento de Burunga y este martes 6 de octubre el equipo se concentrará oficialmente en un hotel de la localidad y continuar con los días de entrenamientos.

El primer duelo ante las neozelandesas se llevará a cabo este sábado 10 de octubre a las 4:00 p.m. (horal local), mientras que el segundo de ellos el martes 13 de octubre a las 7:30 p.m. (hora local). Ambos partidos en el estadio Rommel Fernández.

Lista de las 23 convocadas para los duelos ante Nueva Zelanda

Porteras: Yenith Bailey (Inter Panama CF) y Farissa Córdoba (Umecit).

Defensas: Katherine Castillo (San Lorenzo/Argentina), Hilary Jaén (Slavia Praga/República Checa), Wendy Natis (Kolbotn/Noruega), Carina Baltrip Reyes (Olympique de Marsella/Francia), Yamileth Palacios (CD Origen), Rebeca Espinosa (Plaza Amador) y Rosario Vargas (CD Origen).

Mediocampistas: Karla Riley (U. De Chile/Chile), Aldrith Quintero (Kiryat Gat/Israel), Noemi Potier (Nantes FC/Francia), Carmen Montenegro (Inter Panama CF), Deysiré Salazar (CD Origen) y Schiandra González (Umecit).

Delanteras: Sherline King (Oklahoma St./Estados Unidos), Ericka Araúz (Unifut/Guatemala), Riley Tanner (Sydney FC/Australia), Ana Quintero (U. South Florida/Estados Unidos), Katherin Parris (Racing Power/Portugal), Emily Cedeño (CD Origen), Shayari Camarena (Plaza Amador) y Analía Arosemena (Umecit).