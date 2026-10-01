Meduca y CSS activan programa para que niños hospitalizados no pierdan clases

El Ministerio de Educación (Meduca) y la Caja de Seguro Social (CSS) acordaron implementar el Programa de Aulas de Atención Hospitalaria, una iniciativa que permitirá a niños y adolescentes continuar con su proceso educativo mientras permanecen hospitalizados o en periodo de convalecencia.

El programa comenzará como plan piloto en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud y el Hospital Manuel Amador Guerrero, en Colón, y estará dirigido principalmente a estudiantes de educación básica general.

El convenio fue firmado por el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, y el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, quienes destacaron que el programa busca garantizar la continuidad educativa y fortalecer la inclusión y el bienestar de los estudiantes, incluso durante situaciones que les impidan asistir temporalmente a sus centros escolares.