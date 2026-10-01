Meduca y CSS activan programa para que niños hospitalizados no pierdan clases

El Ministerio de Educación (Meduca) y la Caja de Seguro Social (CSS) acordaron implementar el Programa de Aulas de Atención Hospitalaria, una iniciativa que permitirá a niños y adolescentes continuar con su proceso educativo mientras permanecen hospitalizados o en periodo de convalecencia.
El programa comenzará como plan piloto en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud y el Hospital Manuel Amador Guerrero, en Colón, y estará dirigido principalmente a estudiantes de educación básica general.
El convenio fue firmado por el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, y el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, quienes destacaron que el programa busca garantizar la continuidad educativa y fortalecer la inclusión y el bienestar de los estudiantes, incluso durante situaciones que les impidan asistir temporalmente a sus centros escolares.
El programa de aulas hospitalarias beneficiará principalmente a estudiantes de educación básica general que permanezcan hospitalizados por más de dos semanas, requieran tratamientos médicos recurrentes que afecten su asistencia escolar o estén bajo medidas médico-legales que limiten temporalmente su presencia en el aula.
El Meduca coordinará con la CSS la atención educativa, designará docentes y personal técnico especializado, y proporcionará materiales didácticos y herramientas tecnológicas.
Además, dará seguimiento a las necesidades de apoyo de los estudiantes y creará una unidad de enlace para coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo del programa, con el objetivo de garantizar la continuidad de su formación durante su recuperación.
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