Panamá en la mira: Nuevo fondo internacional busca impulsar empresas privadas de alto crecimiento

Un nuevo fondo de inversión internacional podría abrir oportunidades para empresas panameñas en expansión, luego de que Saudi Eksab, IDB Invest, IDC Network y CAF anunciaran la creación del Fondo de Impacto Saudi Eksab-IDC Network, enfocado principalmente en Centroamérica y el Caribe.

El fondo estará dirigido a empresas privadas consolidadas y de alto crecimiento, especialmente de los sectores de alimentos, distribución y comercio minorista.

La iniciativa también llega después de que Saudi Eksab y CAF firmaran en Ciudad de Panamá, en enero de 2026, un memorando de entendimiento para explorar oportunidades de cooperación e inversión en sectores prioritarios. El acuerdo buscaba fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y apoyar iniciativas de desarrollo sostenible en mercados emergentes.

El interés de inversionistas internacionales en Panamá también se ha reflejado en encuentros recientes.

Durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el Banco Nacional de Panamá organizó una mesa de diálogo con inversionistas y autoridades, en la que participaron representantes del Ministerio de Inversiones de Arabia Saudita y de Saudi Eksab.

En ese encuentro se discutieron oportunidades relacionadas con infraestructura, energía y agroindustria, con Panamá como uno de los mercados analizados.

De acuerdo con CAF, el nuevo fondo busca movilizar capital privado hacia empresas que puedan generar crecimiento económico, empleos y desarrollo productivo. Entre sus prioridades se encuentran el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el apoyo al sector productivo.

La participación de CAF e IDB Invest busca conectar capital internacional con empresas de la región, mientras que IDC Network aportará conocimiento de los mercados locales y capacidad para identificar y ejecutar inversiones.

El fondo también permitirá la incorporación de otros inversionistas institucionales que compartan sus objetivos.

Para Panamá, la creación del fondo representa una nueva vía potencial de acceso a capital internacional para empresas establecidas que busquen expandirse. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado inversiones específicas en compañías panameñas ni un monto destinado al país.

El fondo comenzará a identificar y ejecutar oportunidades principalmente en Centroamérica y el Caribe.