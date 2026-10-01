Las noticias que marcaron la agenda de Panamá este 1 de octubre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este jueves 1 de octubre por noticias políticas, económicas, de seguridad y deportivas.

-Mulino prepara gira por Asia: El presidente José Raúl Mulino viajará del 4 al 8 de octubre a Singapur y Vietnam, en una gira enfocada en atraer inversiones y fortalecer alianzas en áreas como semiconductores, créditos de carbono, servicios aéreos y comercio marítimo. En Singapur, Panamá prevé suscribir seis acuerdos bilaterales.

-Tribunal Electoral cuestiona reformas: El Tribunal Electoral rechazó cambios introducidos al proyecto de reformas al Código Electoral durante su primer debate. La institución señaló que algunas modificaciones representan, según su posición oficial, “retrocesos” para el sistema electoral y pidió a los diputados considerar aspectos relacionados con la equidad y transparencia de cara a las elecciones de 2029.

-Tensiones dentro del PRD: La censura a la secretaria general del PRD, Balbina Herrera, generó nuevas reacciones dentro del colectivo. El expresidente Ernesto Pérez Balladares cuestionó los cambios impulsados por la dirigencia, mientras el diputado Crispiano Adames defendió la participación de los miembros del partido en las decisiones internas.

-Tragedia en Macho de Monte: El SINAPROC confirmó la localización de los cuerpos de dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras una emergencia durante una práctica de rescate en el Cañón de Macho de Monte, en Chiriquí. Los cuerpos fueron encontrados durante la madrugada del jueves, luego de las labores de búsqueda.

-Muere “La Dama del Motocross”: El motocross panameño está de luto tras el fallecimiento de Yamileth Ábrego, conocida como “La Dama del Motocross”. La Unión Panameña de Motociclismo confirmó su muerte el 30 de septiembre y destacó su trayectoria como campeona y referente de esta disciplina en Panamá