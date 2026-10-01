Senafront mantiene operativo tras enfrentamiento armado en Darién

El incidente ocurrió la noche del miércoles 30 de septiembre, cuando unidades de las Fuerzas Especiales realizaban acciones de control en el área de responsabilidad fronteriza.

Un operativo de seguridad desarrollado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) terminó en un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de una organización vinculada al narcotráfico y al crimen organizado , en Darién.

Luego del intercambio de disparos, los agentes continuaron con las operaciones en el sector y aprehendieron a varias personas.

El director general de Senafront Larry Solís Velázquez, explicó que los capturados serán puestos a órdenes del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

Solís indicó que, durante el procedimiento, se localizaron mochilas que presuntamente podrían contener sustancias ilícitas. Las autoridades esperaban la llegada del Ministerio Público para realizar el levantamiento y verificar el contenido de las evidencias.

El director de Senafront señaló además que el enfrentamiento se produjo durante un operativo nocturno en el que las unidades tuvieron un choque con presuntos integrantes de una estructura dedicada a actividades ilícitas.

Las acciones forman parte del Plan Firmeza y la operación “Escudo de Acero”, dirigidas a reforzar la seguridad y combatir actividades delictivas en la zona fronteriza de Darién.