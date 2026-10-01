Pérez Balladares y Crispiano Adames cuestionan censura a Balbina Herrera y crisis en el PRD

Las reacciones a la censura de la secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, mostraron la crisis política en el partido fundado por Omar Torrijos tras la aprobación de la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD por parte de la directiva encabezada por el presidente del colectivo, Benicio Robinson.

Este documento emitido por la cúpula del PRD busca desautorizar las posturas de Herrera frente a las reformas electorales debatidas en la Asamblea Nacional.

Frente a la sanción emitida, el expresidente de la República (período 1994-1999) Ernesto Pérez Balladares objetó los cambios al manifestar que “nuestros estatutos establecen un balance adecuado de poder entre los miembros del CEN” y agregar que “no hay beneficio visible en cambiar lo que fundamos”.

Esta postura fue respaldada por el diputado Crispiano Adames al afirmar que “el PRD es de todos, no tiene dueño, ni lo tendrá” bajo la premisa de que “el que más consulta, menos se equivoca”

A los cuestionamientos se sumó esta mañana en TVN Noticias el exsecretario general Pedro Miguel González, sostuvo que “aquí lo que ocurre es una maniobra” dirigida a despojar a la Secretaría General de sus atribuciones estatutarias para concentrar la representación legal en la Presidencia del partido.

González también denunció los intentos de manipular el mapa electoral e impedir que el directorio convoque oportunamente al Congreso Nacional Ordinario.

Por su parte, la secretaria general Balbina Herrera respondió ayer 30 de septiembre al pronunciamiento institucional expresando “que me censuren por denunciar” las modificaciones arbitrarias, lo que afianzó el choque directo con el presidente del partido, Benicio Robinson, en medio de un documento oficial de censura que dejó expuesta la falta de unidad en el partido.