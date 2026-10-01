Frente de Abogados Colonenses pide que se respete el fallo de la CSJ sobre el contrato minero

El Frente de Abogados Colonenses (Facol) se pronunció este jueves sobre el futuro de la mina en Donoso tras la conferencia realizada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el informe interministerial que recomienda un “modelo de gestión y cierre autofinanciado” a través de resolución de Gabinete, sin contrato-ley, ni contrato de concesión.

Al respecto, el Facol recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato minero. “No ordenó específicamente el cierre de la mina; el cierre surge como consecuencia jurídica y material de haber quedado la explotación sin el título jurídico que la sustentaba. Cualquier solución futura debe, por tanto, partir del cumplimiento integral del fallo”, enfatizó el colectivo de abogados.

La organización precisó que “si se propone una operación temporal para financiar el cierre, corresponde explicar al país cuál será su fundamento constitucional y legal, cuáles serán sus límites y cómo se evitarán los vicios que dieron lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad anterior”. Por último, concluyó que “Colón necesita desarrollo, empleo y protección ambiental. Panamá necesita seguridad jurídica. Ninguno de esos objetivos debe alcanzarse al margen de la Constitución”.

El informe interministerial recomienda en su punto 16 que se asegure un análisis jurídico exhaustivo para que cualquier acuerdo al que se llegue cumpla con la Constitución, las leyes de la República y atienda las deficiencias observadas en el fallo de inconstitucionalidad de la CSJ.