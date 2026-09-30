Gobierno construirá un lago artificial en el Parque Omar y declara el proyecto de interés público

El Ministerio de la Presidencia adelanta el proyecto de estudio, diseño y construycción de un lago artificial de 2,500 metros cuadrados en el Parque Recreativo y Cultural Omar. El Consejo de Gabinete, por su parte, declaró de interés público la obra.

La medida de declarar de interés público está establecida en la Resolución No. 97 del 15 de septiembre de 2026, publicada en Gaceta Oficial este miércoles, por razones ambientales y sociales.

La resolución establece que la construcción del lago artificial tiene como objetivos servir como reservorio, apoyar la biodiversidad local, contribuir a moderar las temperaturas del entorno inmediato y ofrecer espacios de recreación, educación ambiental y convivencia ciudadana.

“El interés estratégico del Estado en este proyecto de sustenta en la gestión responsable del agua, el fortalecimiento de la infraestructura verde urbana y la conservación de un espacio de uso colectivo, procurando la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad de su operación y mantenimiento”, señala la resolución del Consejo de Gabinete.

En la norma se señala que el Parque Omar no cuenta con ningún cuerpo de agua permanente, por lo que el lago artificial introduce por primera vez esta infraestructura en el principal parque urbano del país, lo que amplía de manera inédita la oferta de servicios ambientales, recreativo y educativo que presta a la población.

En la resolución del Consejo de Gabinete no se preciso el monto de la obra, como tampoco si la construcción será licitada, pero hace énfasis en que se debe realizar el estudio de impacto ambiental e insta a las entidades para que brinda la colaboración requerida por el Ministerio de Ambiente.

“El proyecto deberá obtener previamente las aprobaciones y permisos exigibles y cumplir las obligaciones ambientales, de participación ciudadana, seguridad, seguimiento y control del régimen aplicable, bajo la competencia del Ministerio de Ambiente y de las demás autoridades correspondiente”, señala la resolución.