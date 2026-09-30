Venta clandestina de billetes genera pérdidas de $150 millones a la Lotería

La venta clandestina de billete a generado pérdidas superiores a los $150 millones desde 2019, para contrarrestar este golpe se han creado iniciativas legales y tecnológicas para enfrentar el flagelo, así confesó el director general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Isidro Carbonell Olmos, compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para responder a los cuestionamientos de los diputados Yamireliz Chong y Jhonathan Vega. Durante la sesión, Carbonell explicó que la clandestinidad se disparó tras la pandemia y que las normas actuales no ofrecen herramientas efectivas para combatirla. “Definitivamente que hemos visto que hay una necesidad enorme para la institución por el tema de la venta clandestina. Por eso entregamos un proyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas para elevar esta práctica a categoría de delito”, afirmó. Según el director, la propuesta busca cerrar vacíos legales que impiden a jueces de paz y alcaldías actuar contra los vendedores ilegales.

La diputada Yamireliz Chong cuestionó la falta de estudios formales que midan el impacto económico de estas prácticas y advirtió que los vendedores clandestinos ofrecen ventajas que la LNB no puede igualar: pagos inmediatos, comisiones más altas y facilidad tecnológica. “El clandestino hasta te paga por Yappy de una vez, mientras que el ganador en la lotería debe trasladarse, validar su billete y esperar horarios limitados”, señaló. Chong insistió en que la institución debe modernizar sus sistemas para competir en igualdad de condiciones. Carbonell respondió que la administración actual trabaja en coordinación con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para implementar proyectos tecnológicos que permitan agilizar pagos y reforzar controles. “Si no metemos tecnología, nos vamos a quedar exactamente en lo mismo. La modernización es clave para recuperar la confianza y enfrentar la clandestinidad”, subrayó. El director adelantó que uno de los sistemas en desarrollo tiene un costo estimado de $1,25 millones en software, y que se evalúa la adquisición de hardware adicional para soportar la plataforma.

El diputado Jhonathan Vega denunció que la institución ha sido utilizada como “bastión político y caja menuda”, con libretas acaparadas por intermediarios y políticos que lucran a costa de billeteros humildes. “Aquí hay un grupo de sinvergüenzas que han usado a la Lotería Nacional como una máquina para facturar dinero”, afirmó. Vega describió cómo personas con poder acumulan libretas y las revenden a vendedores informales, quienes terminan ganando apenas unos centavos por billete, mientras los intermediarios se enriquecen. Carbonell reconoció la existencia de “prestanombres” que figuran en los registros oficiales pero que en realidad sirven de fachada para terceros. “La institución tiene un listado de personas que han prestado su nombre para poder realizar estas actividades. Tenemos un plan para verificar y depurar esos registros”, aseguró. El director añadió que la reorganización administrativa incluye controles más estrictos sobre devoluciones y distribución de billetes, con el fin de evitar irregularidades como el cobro ilícito de premios por parte de funcionarios.