Camacho admite error en texto de reformas electorales y abre nuevo choque con Brenes

El secretario de la Comisión de Gobierno, el diputado Luis Eduardo Camacho, reconoció que el texto único incorporó por equivocación la versión original de un artículo que había sido modificado durante el primer debate. Rechazó, en cambio, otra de las objeciones de la diputada Alexandra Brenes y defendió el envío del informe al pleno con las firmas de la mayoría. El reglamento de la Asamblea establece que los informes de comisión deben llevar la firma de todos sus miembros. Un día después de cuestionar públicamente las denuncias de Alexandra Brenes sobre posibles inconsistencias en el proyecto de reformas electorales, el diputado Camacho reconoció que, al menos en uno de los puntos señalados por la diputada de Vamos, hubo un error. “No en la votación, sostiene. Tampoco en el informe de primer debate”, mencionó Camacho. Añadió que “el error ocurrió cuando lo aprobado fue trasladado al texto único que llegó al pleno”.

Carta

La admisión aparece en una carta de tres páginas fechada este 30 de septiembre y dirigida a Brenes, en la que el secretario de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales responde punto por punto a los cuestionamientos formulados por la diputada sobre el trámite del proyecto de ley 699. La disputa comenzó a tomar forma el martes. Brenes denunció en el pleno que algunas de las propuestas votadas por la comisión el 23 de septiembre no aparecían reflejadas correctamente en el texto remitido para segundo debate. Pidió revisar la grabación de aquella sesión y cotejarla con el documento. Camacho respondió entonces que se trataba de una afirmación “temeraria” y la emplazó a presentar las pruebas para hacer las correcciones correspondientes. La carta enviada un día después reconoce una de ellas.Brenes había identificado dos discrepancias concretas. La primera está en el artículo 88 del proyecto original, que modifica el artículo 365-A del Código Electoral. Camacho sostiene que el informe de primer debate sí dejó constancia, en su página ocho, de que ese artículo había sido modificado y rechaza, por tanto, la afirmación de que la comisión hubiese aprobado el texto original. Pero acto seguido admite el problema: al elaborar el texto único se incorporó por equivocación la redacción original y no la que había resultado de la votación. “Le asiste la razón”, escribe Camacho al referirse al error de transcripción. Añade que, después de conversar con el presidente de la comisión, Benicio Robinson, solicitó al personal técnico realizar la corrección. El artículo 365-A está relacionado con las reglas para las candidaturas por libre postulación en circuitos plurinominales, uno de los asuntos que han sufrido cambios durante el proceso de reformas electorales.

Brenes también cuestionó lo ocurrido con el artículo 96 del proyecto original, que busca modificar el artículo 378 del Código Electoral. Camacho asegura que, en ese caso, la propuesta de modificación fue rechazada por la mayoría de la comisión y que, al no prosperar, correspondía mantener el artículo original en el texto único. El diputado de Realizando Metas califica ese cuestionamiento como producto de una “evidente confusión” de Brenes y sostiene que el documento remitido al pleno refleja correctamente lo votado en ese punto. La respuesta, sin embargo, abre otro frente: cómo comprobar con precisión qué se votó y qué terminó escrito. Camacho propone hacer un cotejo completo del expediente legislativo, las propuestas sometidas a consideración de los diputados y los registros de la sesión. Incluso señala que el resultado debe quedar por escrito y que, si se confirma alguna diferencia, debe corregirse por el procedimiento correspondiente y comunicarse de manera transparente.