Hallan cuerpos de dos rescatistas tras emergencia durante curso de rescate en Chiriquí

Una de las víctimas era funcionario del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y se desempeñaba como instructor coordinador del curso, mientras que la segunda era un rescatista de una empresa privada que participaba como monitor de la capacitación.

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 4:18 a.m. , mediante maniobras de rápel y con apoyo de un dron, luego de varias horas de búsqueda en la zona.

Los cuerpos de dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras una emergencia registrada durante una práctica de rescate en montaña fueron localizados la madrugada de este jueves 1 de octubre en el Cañón de Macho de Monte, en el corregimiento de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas, Chiriquí.

¿Qué ocurrió durante la práctica?

La emergencia se registró durante la tarde del miércoles 30 de septiembre, mientras se desarrollaba el curso “Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña”, en el que participaban 31 estudiantes y siete instructores, para un total de 38 personas.

Como parte de las medidas preventivas, se habían establecido puntos de vigilancia en sitios estratégicos para monitorear los niveles y el comportamiento del caudal del río.

Durante el desarrollo de la práctica se emitió una alerta debido al incremento del nivel del agua y el riesgo de una posible creciente. Según el testimonio de uno de los instructores que posteriormente fue rescatado, algunas personas permanecían dentro del cañón y no atendieron oportunamente el aviso.

Ante el riesgo, se activaron los protocolos de emergencia y se inició la evacuación del grupo. En medio de estas labores, el instructor coordinador y un monitor fueron reportados como desaparecidos.

Las autoridades desplegaron equipos especializados para localizarlos y, durante la madrugada, aproximadamente a las 4:18 a.m., lograron ubicar los cuerpos mediante maniobras de rápel y con apoyo de un dron.

El Sinaproc mantiene personal especializado en el área, en coordinación con otras instituciones de respuesta, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la emergencia.