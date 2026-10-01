Christa Pike sobrevive a dos dosis de inyección letal en Tennessee

Una falla en el protocolo de inyección letal del estado de Tennessee, Estados Unidos, dejó al descubierto la vulnerabilidad de los procedimientos de pena capital. Christa Gail Pike, de 50 años, sobrevivió este miércoles 30 de septiembre a la administración de dos dosis consecutivas de pentobarbital durante el procedimiento para ejecutar su sentencia de muerte. El incidente obligó a las autoridades carcelarias a trasladar a la rea a un centro hospitalario fuera de la prisión y llevó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a decretar la suspensión de las ejecuciones programadas en el estado mientras se efectúa una revisión independiente. Pike, quien llevaba tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995 —cometido cuando tenía 18 años—, estaba a punto de convertirse en la primera mujer ejecutada por este estado en más de dos siglos.

Fallo en el protocolo

El Departamento Correccional de Tennessee informó que los funcionarios siguieron las fases contempladas en la normativa vigente, la cual autoriza aplicar una segunda carga del anestésico si la primera no produce el paro cardíaco. A pesar de recibir la dosis doble, la rea mantuvo constantes vitales. Testigos presenciales informaron que, transcurrida cerca de una hora desde el inicio del proceso y antes de que se ordenara el retiro de los periodistas de la sala de observación, Pike continuaba respirando. Horas antes del procedimiento, la ejecución enfrentó una intensa pugna legal. Un tribunal federal de apelaciones emitió una orden de suspensión temporal; sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la medida a petición del estado y autorizó el cumplimiento de la sentencia. El equipo legal de la reclusa había recurrido ante la Corte Suprema y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última emitió un informe el pasado 24 de septiembre de 2026 en el cual determinó que el Estado estadounidense incurrió en violaciones a los derechos humanos relativas a la representación legal de Pike, las condiciones prolongadas de aislamiento y la falta de valoración del historial de abusos severos y traumas infantiles sufridos por la acusada. Por su parte, el gobernador Lee había denegado una solicitud de clemencia el pasado lunes 28 de septiembre, argumentando la gravedad del crimen de 1995.

Incertidumbre legal y médica

Las autoridades estatales no han divulgado el parte médico oficial sobre el estado actual de Pike tras su traslado al hospital. Sus abogados confirmaron que permanece bajo atención médica, pero señalaron que no han recibido un informe detallado sobre su condición física o las secuelas del fármaco. El caso reabre el debate jurídico internacional sobre los límites de la pena de muerte y las implicaciones legales de someter a un recluso a un segundo intento de ejecución tras sobrevivir al protocolo oficial.

¿Por qué falló la ejecución de Christa Pike en Tennessee?