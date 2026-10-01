Benicio Robinson sobre crisis del PRD: ‘Las diferencias se debaten dentro del partido’

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, elevó este jueves el tono de su llamado a la unidad del colectivo y pidió a sus dirigentes llevar las diferencias a los organismos internos, en medio de la disputa que mantiene con la secretaria general, Balbina Herrera, por las reformas electorales. A través de su cuenta en X, Robinson sostuvo que los estatutos del partido le imponen la responsabilidad de velar por la unidad y cuestionó que algunos miembros recurran a los medios de comunicación y las redes sociales para expresar sus diferencias. “Hago un llamado como presidente del PRD: las diferencias se debaten dentro del partido”, escribió. El pronunciamiento se produce un día después de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional (CDN) censuraran públicamente a Herrera y desautorizaran la carta que la secretaria general envió a la bancada sobre el proyecto de reformas electorales.

Robinson: “El PRD es de todos”

El presidente del colectivo insistió en que las diferencias deben plantearse dentro de las estructuras partidarias. “El PRD es de todos. Quien tenga diferencias, que las plantee de frente en los organismos del partido”, manifestó. Robinson también cuestionó a quienes, según su planteamiento, prefieren llevar sus diferencias al debate público y sostuvo que estos deberán explicar qué intereses defienden. El mensaje ocurre en un momento en que la discusión sobre las reformas electorales dejó al descubierto diferencias entre la presidencia y la Secretaría General del partido. El punto central de la controversia es el artículo 100 del proyecto, que plantea que la representación legal de los partidos políticos recaiga en quien ejerza la presidencia del colectivo. Actualmente, en el PRD esa función está vinculada a la Secretaría General, cargo que ocupa Herrera. Herrera cuestionó esa modificación y también el artículo 101, relacionado con el mecanismo para las nóminas internas. La secretaria general sostiene que ambos cambios afectan los estatutos y la estructura del PRD. Robinson y otros dirigentes del colectivo defienden la modificación y sostienen que la representación legal debe corresponder a la presidencia del partido.

Robinson mira hacia 2027

El presidente del PRD también vinculó la actual controversia con el proceso de renovación que comenzará el próximo año. Según Robinson, en enero de 2027 el Directorio Nacional dará inicio al proceso de renovación del partido y discutirá su agenda, además de las posibles reformas a los estatutos. “Allí deben presentarse las propuestas y discutirse las diferencias. El rumbo lo decidirá la mayoría”, señaló. Con este planteamiento, Robinson coloca el debate sobre la estructura interna del partido en el escenario del próximo proceso de renovación. La posición coincide con el argumento que la dirección nacional utilizó al censurar a Herrera: que las diferencias deben resolverse mediante los órganos establecidos por los estatutos y que las posiciones institucionales deben surgir de decisiones colegiadas.

Una disputa que comenzó con las reformas