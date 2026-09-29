Christa Pike enfrenta una ejecución prevista para este miércoles en Tennessee

Christa Gail Pike, de 50 años, permanece en el corredor de la muerte de Tennessee mientras sus abogados buscan ante la Corte Suprema de Estados Unidos una suspensión de la ejecución programada para este miércoles 30 de septiembre a las 10:00 a. m., hora central. Si se lleva a cabo, Pike se convertiría en la primera mujer ejecutada por el estado de Tennessee en más de 200 años.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en Knoxville en 1995, cuando Pike tenía 18 años.

El caso recibió gran atención por la violencia del crimen y por elementos rituales que aparecieron durante la investigación.

El gobernador rechazó la petición de clemencia

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó el lunes 28 de septiembre la solicitud de clemencia presentada por Pike. Según informó su oficina, después de revisar el caso decidió mantener la sentencia de muerte, según The Guardian.

Los abogados de Pike sostienen que durante el juicio no se presentó adecuadamente información sobre los abusos sexuales y traumas que sufrió durante su infancia, así como aspectos relacionados con su salud mental y su edad al momento del asesinato.

Pike ha ‘expresado arrepentimiento por el crimen’ en su petición de clemencia.

La Corte Suprema podría decidir sobre una suspensión

El equipo legal de Pike presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos una solicitud para suspender la ejecución mientras continúa su litigio. El documento presentado ante el tribunal señala que la ejecución está fijada para las 10:00 a. m. del 30 de septiembre y solicita una suspensión mientras se consideran sus recursos.

Hasta el momento de esta actualización, la ejecución continúa programada.

La Comisión Interamericana cuestionó el proceso del caso

Otro elemento reciente del caso es un informe publicado el 24 de septiembre de 2026 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La comisión concluyó que Estados Unidos incurrió en violaciones de derechos relacionadas con la representación legal de Pike, sus condiciones de encarcelamiento durante décadas en el corredor de la muerte y otros aspectos del proceso.

El caso de Pike ha generado un debate jurídico sobre la imposición de la pena capital a personas que cometieron delitos a una edad muy temprana y sobre el peso que deben tener los antecedentes de trauma y abuso en las sentencias.

Al mismo tiempo, la madre de la víctima, May Martinez, ha manifestado su apoyo a que se cumpla la sentencia contra Pike.

La situación permanece abierta: la clemencia estatal fue rechazada, pero todavía existe una vía judicial ante la Corte Suprema que podría modificar el calendario previsto para la ejecución.