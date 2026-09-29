AMP defiende presupuesto de $205 millones tras críticas por caída en los abanderamientos

El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, sustentó la tarde de este martes 29 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional su recomendación presupuestaria de 205.1 millones de dólares para la vigencia fiscal 2027, con la proyección de aportar 117.5 millones de dólares directamente al Fisco Nacional.

La institución opera bajo un esquema recaudador que genera sus propios recursos mediante servicios marítimos y portuarios, por lo que entregará el 57.3 % de sus ingresos totales a la caja central del Estado para financiar el presupuesto general del país.

De la partida asignada para 2027, un total de 177.05 millones de dólares corresponde al renglón de funcionamiento, mientras que 28.05 millones de dólares se destinarán a inversiones de infraestructura portuaria, lo que refleja un aumento de 4.56 millones de dólares respecto a 2026.

Los ingresos previstos provendrán en partes iguales de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares con 102.57 millones de dólares, y del sector naviero-consular con 102.53 millones de dólares, desglosados entre Marina Mercante, Gente de Mar y Registro Público de Naves.

Esta estructura operativa responde al marco institucional establecido en el Decreto Ley No. 7 del 10 de febrero de 1998, cuerpo legal que unificó las competencias del sector marítimo nacional y al cual se integró formalmente el Registro Público de Propiedad de Naves en el año 2011.

Tras concluir la exposición financiera, la diputada independiente del circuito 3-1 en la provincia de Colón, Yamireliz Chong, cuestionó en el periodo de preguntas la contracción en el abanderamiento de buques y la pérdida de posiciones de Panamá en los índices de tonelaje mundial.

El director general de Marina Mercante, Ramón Franco, detalló a Chong que el registro nacional suma 7,705 naves activas frente a las 8,358 contabilizadas en 2025, variación que produjo el descenso del país al tercer lugar global en tonelaje bruto registrado.

La entidad justificó esta contracción al señalar que la gestión iniciada en julio de 2024 heredó un registro con embarcaciones pertenecientes a la denominada “flota fantasma”, optando por aplicar una política de calidad sobre cantidad para depurar el parque marítimo nacional.

Respecto a las inspecciones en China, las autoridades indicaron a la diputada Chong que tras enviar una misión técnica en julio, las detenciones disminuyeron de 140 casos en mayo a 20 en agosto y 40 en septiembre, retornando a las proporciones históricas de la flota.

Durante la sesión, la diputada Chong le recordó al administrador Roquebert su deber constitucional de acudir a las citaciones del pleno y las comisiones, luego de que el funcionario manifestara su preferencia por atender las gestiones directamente en las distintas áreas portuarias del país.