Muere Otto Sirgo a los 79 años, figura de la televisión mexicana

El actor y director de origen cubano y nacionalizado mexicano Otto Sirgo falleció este martes 29 de septiembre a los 79 años de edad en México, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes mexicanos a través de un comunicado oficial donde resaltaron su trayectoria de más de cinco décadas en el teatro, el cine y la televisión.

La entidad gremial expresó sus condolencias a los allegados del intérprete nacido en La Habana, quien construyó su carrera artística en territorio mexicano y alcanzó proyección internacional por sus papeles en producciones dramáticas como, Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso.

El deceso del artista ocurre casi seis años después del fallecimiento de su esposa, la actriz Maleni Morales, quien perdió la vida en noviembre de 2020 a causa de una trombosis pulmonar generada por un cuadro de cáncer de pulmón.

A raíz de esa pérdida familiar, Sirgo redujo progresivamente sus apariciones públicas para mantenerse apartado de la vida social dentro de su residencia, concluyendo así una etapa de trabajo continuo en la industria audiovisual hispana.