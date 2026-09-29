Panamá y el mundo: las noticias que marcan este martes 29 de septiembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 29 de septiembre por diversos temas políticos, económicos e institucionales.

-El presidente José Raúl Mulino destacó la generación de 77,300 nuevos empleos, mientras la tasa de desempleo se redujo al 8.5%, como parte de los avances y oportunidades laborales en Panamá.

-La diputada Walkiria Chandler advirtió que el informe del proyecto de ley No. 699, que reforma el Código Electoral, no contaba con su firma ni la de su colega Alexandra Brenes, ambas integrantes de la Comisión de Gobierno.

-La Autoridad Aeronáutica Civil explicó ante la Comisión de Presupuesto el destino de los fondos para el mantenimiento de las aeronaves del Estado. Su director, Rafael Bárcenas, señaló que los $7.36 millones cuestionados corresponden a una partida para imprevistos de la Unidad de Línea de Vuelo, que incluye las aeronaves asignadas al presidente.

-El Movimiento Otro Camino pidió al Tribunal Electoral contabilizar las más de 70 mil firmas entregadas por Vamos para su formación como partido político y cuestionó una propuesta que elevaría del 2% al 3% el porcentaje de firmas requerido.

-El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que este miércoles la Comisión Interministerial entregará al presidente José Raúl Mulino el informe final con recomendaciones sobre Cobre Panamá.

-El diario neerlandés De Volkskrant reportó que María Corina Machado habría enfrentado obstáculos para viajar desde Panamá hacia Venezuela. Según la publicación, Aruba y Curazao no autorizaron el aterrizaje del vuelo chárter que la trasladaría, mientras el Gobierno de Países Bajos no ha confirmado ni negado las acusaciones.