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Mantener el avión presidencial costaría $9.8 millones al Estado; cada hora de vuelo valdría $5 mil

El avión presidencial es el modelo Embraer 135, matrícula HP-1A.
El avión presidencial es el modelo Embraer 135, matrícula HP-1A. Presidencia de la República
Por
Lourdes García Armuelles
  • 29/09/2026 07:56
El avión presidencial también cuanta con un esquema de tripulación compuesta por piloto, copiloto y auxiliar de vuelo

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) dio detalles del desglose financiero y operativo que involucra el mantenimiento de las aeronaves del Estado, incluyendo el avión y el helicóptero asignados al presidente de la República.

El tema fue un debate este lunes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea cuando el director de la AAC, Rafael Bárcenas, realizaba la sustentación del presupuesto del 2027.

En respuesta a los cuestionamientos del diputado Luis Duque sobre una partida de $7,360,234 en el renglón de “asignaciones globales” para imprevistos, Bárcenas aclaró que estos recursos corresponden a la línea 930, asignada directamente a la Unidad de Línea de Vuelo de la institución.

Esta flota estatal la integran ocho aeronaves: el avión presidencial (Embraer 135, matrícula HP-1A), el helicóptero presidencial (AN-001, modelo AgustaWestland 139), dos helicópteros de la institución y tres aeronaves de ala fija.

El director de la AAC, Rafael Bárcenas.
El director de la AAC, Rafael Bárcenas. AAC
Costo estimado por vuelo

Al ser consultado puntualmente por el costo operativo y de mantenimiento del avión presidencial, el titular de la AAC estimó preliminarmente la tarifa de vuelo.

“Le podría decir a vuelo de pájaro que el avión presidencial la hora de vuelo podría andar por los $5,000”, indicó Bárcenas Chiri, añadiendo que el cálculo definitivo integra las horas anuales de vuelo, la póliza de seguro, el combustible y las labores de mantenimiento preventivo y correctivo.

Respecto al mantenimiento integral de la aeronave, el director de la AAC reveló que existe un contrato quinquenal por $9.8 millones de dólares.

“Este contrato viene desde el 2009 y se renueva cada 5 años. Definitivamente que los costos van en aumento a medida que el avión va cogiendo edad porque su mantenimiento es más costoso”, precisó.

El contrato cubre repuestos y atención por corrosión o eventuales daños en general, excluyendo aquellos causados por mala operación no justificada ante el fabricante.

El diputado Luis Duque
El diputado Luis Duque Luis García | La Estrella de Panamá
Personal prestado

En cuanto al esquema de la tripulación (compuesta por piloto, copiloto y auxiliar de vuelo), Bárcenas explicó que los aviadores no representan contrataciones privadas ni gastos salariales adicionales directos asignados únicamente a la aeronave presidencial.

“La aeronave es de la Aeronáutica Civil, los pilotos no. Son préstamos interinstitucionales”, puntualizó el director.

Detalló que el personal procede de distintas dependencias como el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la propia AAC o el Ministerio de la Presidencia, manteniendo sus salarios en sus respectivas entidades y devengando únicamente los viáticos correspondientes durante la asignación de las misiones.

El propio Bárcenas señaló que, en su condición de piloto, él mismo pilota tanto el avión como los helicópteros institucionales sin percibir remuneración distinta a su salario como director general.

El personal procede de distintas dependencias como el SENAN, la propia AAC o el Ministerio de la Presidencia
El personal procede de distintas dependencias como el SENAN, la propia AAC o el Ministerio de la Presidencia Redes Sociales
Apoyo humanitario

Bárcenas enfatizó que los fondos asignados a la Unidad de Línea de Vuelo no solo sostienen los traslados del Ejecutivo, sino que se destinan principalmente a misiones de búsqueda y rescate en accidentes aéreos y evacuaciones aeromédicas en zonas de difícil acceso, como las comarcas indígenas.

A manera de ejemplo, citó que durante el mes anterior, ante la baja disponibilidad de flota en el SENAN, la AAC realizó 130 horas de vuelo de evacuación en la comarca y sectores como Cañazas.

Dichas operaciones representaron un valor de aproximadamente $480,000 para el traslado de personas afectadas por picaduras de serpiente, accidentes con machete y emergencias de salud hacia centros hospitalarios.

Asimismo, destacó la incorporación de dos helicópteros recibidos en donación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su embajada, los cuales están suscritos bajo convenios de colaboración con estamentos de seguridad como MiAmbiente, la Policía Nacional, Senafront y el Senan.

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