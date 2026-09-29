Mantener el avión presidencial costaría $9.8 millones al Estado; cada hora de vuelo valdría $5 mil

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) dio detalles del desglose financiero y operativo que involucra el mantenimiento de las aeronaves del Estado, incluyendo el avión y el helicóptero asignados al presidente de la República. El tema fue un debate este lunes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea cuando el director de la AAC, Rafael Bárcenas, realizaba la sustentación del presupuesto del 2027. En respuesta a los cuestionamientos del diputado Luis Duque sobre una partida de $7,360,234 en el renglón de “asignaciones globales” para imprevistos, Bárcenas aclaró que estos recursos corresponden a la línea 930, asignada directamente a la Unidad de Línea de Vuelo de la institución. Esta flota estatal la integran ocho aeronaves: el avión presidencial (Embraer 135, matrícula HP-1A), el helicóptero presidencial (AN-001, modelo AgustaWestland 139), dos helicópteros de la institución y tres aeronaves de ala fija.

Costo estimado por vuelo

Al ser consultado puntualmente por el costo operativo y de mantenimiento del avión presidencial, el titular de la AAC estimó preliminarmente la tarifa de vuelo. “Le podría decir a vuelo de pájaro que el avión presidencial la hora de vuelo podría andar por los $5,000”, indicó Bárcenas Chiri, añadiendo que el cálculo definitivo integra las horas anuales de vuelo, la póliza de seguro, el combustible y las labores de mantenimiento preventivo y correctivo. Respecto al mantenimiento integral de la aeronave, el director de la AAC reveló que existe un contrato quinquenal por $9.8 millones de dólares. “Este contrato viene desde el 2009 y se renueva cada 5 años. Definitivamente que los costos van en aumento a medida que el avión va cogiendo edad porque su mantenimiento es más costoso”, precisó. El contrato cubre repuestos y atención por corrosión o eventuales daños en general, excluyendo aquellos causados por mala operación no justificada ante el fabricante.

Personal prestado

En cuanto al esquema de la tripulación (compuesta por piloto, copiloto y auxiliar de vuelo), Bárcenas explicó que los aviadores no representan contrataciones privadas ni gastos salariales adicionales directos asignados únicamente a la aeronave presidencial. “La aeronave es de la Aeronáutica Civil, los pilotos no. Son préstamos interinstitucionales”, puntualizó el director. Detalló que el personal procede de distintas dependencias como el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la propia AAC o el Ministerio de la Presidencia, manteniendo sus salarios en sus respectivas entidades y devengando únicamente los viáticos correspondientes durante la asignación de las misiones. El propio Bárcenas señaló que, en su condición de piloto, él mismo pilota tanto el avión como los helicópteros institucionales sin percibir remuneración distinta a su salario como director general.

Apoyo humanitario