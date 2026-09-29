Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 29 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el país mantiene una atmósfera condicionalmente inestable, debido a la presencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico y sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el mar Caribe.

Para este martes se esperan lluvias, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintos puntos del país, principalmente durante la tarde y noche.

En el Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro y la costa abajo de Colón. En horas de la tarde y noche, podrían registrarse lluvias intermitentes y aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Mientras que en el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros aislados en sectores costeros y cordilleras de Chiriquí y el sur de Veraguas. Para la tarde y noche, se pronostican aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el Golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero y Veraguas, así como Chiriquí.

Las temperaturas mínimas estarán entre 14 °C y 21 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 33 °C.

Además, los índices de radiación UV-B estarán entre altos y extremos durante la tarde en ambas vertientes, por lo que se recomienda mantener medidas de protección frente a la exposición solar.