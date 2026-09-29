Disputa comercial: Moltó afirma que cambio en cancillería tica no frena conversaciones

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, reaccionó a los cambios en la Cancillería de Costa Rica y aseguró que, pese a las diferencias comerciales que mantienen ambos países, las relaciones bilaterales se sostienen en un marco de cordialidad y respeto mutuo. “Nosotros siempre guardamos una relación cordial con las autoridades de Costa Rica, independientemente de nuestras diferencias de criterio en algunos sentidos”, comentó Moltó a La Estrella de Panamá. Añadió que “siempre tuve una buena relación con el excanciller Manuel Tobar y con la ministra Indiana Trejos, quien entiendo que ahora mismo está encargada de la Cancillería. Le deseo éxitos en sus funciones y las conversaciones pueden seguir con mucho gusto, como siempre hemos hablado sobre un clima de igualdad de condiciones para ambas naciones”.

Cambio de mando

Tovar lideró los reclamos y las mesas de diálogo con Panamá para resolver un conflicto comercial enfocado en restricciones sanitarias a productos agropecuarios. Panamá mantiene restricciones y bloqueos a la importación de productos cárnicos y lácteos costarricenses, afectando a más de 26 plantas productoras y generando pérdidas millonarias. Ahora, la Canciller encargada es Indiana Trejos Gallo, quien ejercía de ministra de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica. Curiosamente, Trejos sostuvo en agosto de 2026 una reunión con el ministro Moltó para hablar del conflicto comercial y otros temas.

El minitro del MICI explicó que la reunión sostenida en Panamá con Trejos, se centró en el tema del transporte y contó con la participación de autoridades aduaneras de ambos países. El objetivo fue abrir un espacio de diálogo directo entre los gremios transportistas para buscar soluciones prácticas a los problemas de tránsito y comercio en la frontera. El ministro recordó que ambos países han propuesto involucrar al sector privado, especialmente a los gremios transportistas, en las conversaciones sobre el tema fronterizo, con mediación de los gobiernos. “Somos países hermanos, lo hemos repetido en diferentes ocasiones. Hemos propuesto poner a la empresa privada, es decir, a los transportistas, en conversación mediados por el gobierno para ver si de esa forma hay humo blanco y se generan algunas decisiones respecto a eso. Los otros temas los seguiremos discutiendo en las mesas en su debido momento”, sentenció.