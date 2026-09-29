Disputa comercial: Moltó afirma que cambio en cancillería tica no frena conversaciones

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, reaccionó a los cambios en la Cancillería de Costa Rica y aseguró que, pese a las diferencias comerciales que mantienen ambos países, las relaciones bilaterales se sostienen en un marco de cordialidad y respeto mutuo.
“Nosotros siempre guardamos una relación cordial con las autoridades de Costa Rica, independientemente de nuestras diferencias de criterio en algunos sentidos”, comentó Moltó a La Estrella de Panamá.
Añadió que “siempre tuve una buena relación con el excanciller Manuel Tobar y con la ministra Indiana Trejos, quien entiendo que ahora mismo está encargada de la Cancillería. Le deseo éxitos en sus funciones y las conversaciones pueden seguir con mucho gusto, como siempre hemos hablado sobre un clima de igualdad de condiciones para ambas naciones”.
Tovar lideró los reclamos y las mesas de diálogo con Panamá para resolver un conflicto comercial enfocado en restricciones sanitarias a productos agropecuarios.
Panamá mantiene restricciones y bloqueos a la importación de productos cárnicos y lácteos costarricenses, afectando a más de 26 plantas productoras y generando pérdidas millonarias.
Ahora, la Canciller encargada es Indiana Trejos Gallo, quien ejercía de ministra de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica.
Curiosamente, Trejos sostuvo en agosto de 2026 una reunión con el ministro Moltó para hablar del conflicto comercial y otros temas.
El minitro del MICI explicó que la reunión sostenida en Panamá con Trejos, se centró en el tema del transporte y contó con la participación de autoridades aduaneras de ambos países.
El objetivo fue abrir un espacio de diálogo directo entre los gremios transportistas para buscar soluciones prácticas a los problemas de tránsito y comercio en la frontera.
El ministro recordó que ambos países han propuesto involucrar al sector privado, especialmente a los gremios transportistas, en las conversaciones sobre el tema fronterizo, con mediación de los gobiernos.
“Somos países hermanos, lo hemos repetido en diferentes ocasiones. Hemos propuesto poner a la empresa privada, es decir, a los transportistas, en conversación mediados por el gobierno para ver si de esa forma hay humo blanco y se generan algunas decisiones respecto a eso. Los otros temas los seguiremos discutiendo en las mesas en su debido momento”, sentenció.
Respecto al intercambio de plantas y procesos de inspección sanitaria, el ministro Moltó fue enfático en señalar que estos trámites deben fluir de manera natural y técnica, sin convertirse en moneda de negociación política.
“Si una planta cumple con los requisitos debiese poder ser aprobada. Igualmente viceversa, si una planta panameña cumple con los requisitos del territorio de allá, también debiese ser aprobada. Yo creo que esas no debieran ser dádivas que se dan en ninguna negociación”, subrayó.
Moltó recordó que Panamá aprueba mensualmente plantas de distintos países y que el proceso se realiza bajo estrictos estándares fitosanitarios y sanitarios, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
Costa Rica propone dos acuerdos y un arbitraje de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para sacar del limbo la disputa comercial que mantiene con Panamá desde 2019.
El primero de ellos es un memorando de entendimiento que respondería a las manifestaciones expresadas por Panamá en relación con algunos productos de interés para la exportación.
El arbitraje ante la OMC) sería para que se examine la apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra el fallo que condenó las restricciones que le impiden a Costa Rica exportar a ese país.
Según el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), esto permitiría que la apelación sea efectivamente resuelta, dado que el Órgano de Apelación ante el que Panamá presentó su recurso no está operando desde diciembre de 2019. Ambos gobiernos se comprometerían a respetar el resultado del arbitraje internacional.
Sobre la propuesta enviada por Costa Rica, el ministro Moltó aclaró que los planteamientos no representa una novedad, ya que se trata de planteamientos previamente discutidos. “Es una propuesta que realmente no tiene variación, salvo que la mandaron por escrito sobre temas que ya habían propuesto con anterioridad. Yo creo que darle vuelta sobre lo mismo no tiene mucho sentido”, puntualizó.
Moltó destacó que la visita de Trejos fue positiva como primer acercamiento y reiteró la disposición de Panamá a facilitar un comercio justo y equilibrado. “La idea es que podamos facilitar el comercio igualitario para ambos países”, subrayó.
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