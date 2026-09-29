Reforma electoral llega al pleno sin la firma de las tres diputadas de la Comisión de Gobierno

El proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones de 2029, llegó al pleno de la Asamblea Nacional con un detalle que queda expuesto en la última página del documento: tres de los nueve diputados que integran la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aparecen sin firma en el texto aprobado en primer debate.

En el documento figuran como integrantes de la Comisión de Gobierno las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos, y Ariana Coba, del Partido Panameñista. Sin embargo, sus firmas no aparecen en el espacio correspondiente del informe.

Por otro lado, el documento sí lleva las firmas de los otros integrantes de la comisión, donde aparecen Benicio Robinson, Julio de la Guardia, Luis Eduardo Camacho, Raphael Buchanan, Alaín Cedeño y Osman Gómez.

Asimismo, en el informe del primer debate, fechado el 23 de septiembre, identifica a las nueve personas que integran la comisión, pero solo seis aparecen con sus respectivas firmas. Las diputadas Chandler, Brenes y Coba figuran sin firma.

El dato adquiere mayor relevancia porque las tres diputadas tuvieron posiciones distintas durante la votación del proyecto. La Comisión de Gobierno aprobó la iniciativa el 23 de septiembre con siete votos a favor y dos en contra. Brenes y Chandler votaron en contra, mientras que Coba estuvo entre quienes respaldaron el proyecto.

Chandler cuestionó posteriormente que el proyecto hubiera sido remitido al pleno sin las firmas de ella y Brenes. Coba por su parte tampoco firmó el documento.

El texto que ahora está en manos del pleno es el resultado de la discusión que sostuvo la Comisión de Gobierno los días 16 y 23 de septiembre. Durante el trámite fueron presentadas propuestas de modificación por parte de Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho.

El informe de primer debate señala que fueron aprobadas 27 modificaciones, eliminados 14 artículos y añadidos otros cinco