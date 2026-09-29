Reforma electoral llega al pleno sin la firma de las tres diputadas de la Comisión de Gobierno

El proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones de 2029, llegó al pleno de la Asamblea Nacional con un detalle que queda expuesto en la última página del documento: tres de los nueve diputados que integran la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aparecen sin firma en el texto aprobado en primer debate.
En el documento figuran como integrantes de la Comisión de Gobierno las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos, y Ariana Coba, del Partido Panameñista. Sin embargo, sus firmas no aparecen en el espacio correspondiente del informe.
Por otro lado, el documento sí lleva las firmas de los otros integrantes de la comisión, donde aparecen Benicio Robinson, Julio de la Guardia, Luis Eduardo Camacho, Raphael Buchanan, Alaín Cedeño y Osman Gómez.
Asimismo, en el informe del primer debate, fechado el 23 de septiembre, identifica a las nueve personas que integran la comisión, pero solo seis aparecen con sus respectivas firmas. Las diputadas Chandler, Brenes y Coba figuran sin firma.
El dato adquiere mayor relevancia porque las tres diputadas tuvieron posiciones distintas durante la votación del proyecto. La Comisión de Gobierno aprobó la iniciativa el 23 de septiembre con siete votos a favor y dos en contra. Brenes y Chandler votaron en contra, mientras que Coba estuvo entre quienes respaldaron el proyecto.
Chandler cuestionó posteriormente que el proyecto hubiera sido remitido al pleno sin las firmas de ella y Brenes. Coba por su parte tampoco firmó el documento.
El texto que ahora está en manos del pleno es el resultado de la discusión que sostuvo la Comisión de Gobierno los días 16 y 23 de septiembre. Durante el trámite fueron presentadas propuestas de modificación por parte de Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho.
El informe de primer debate señala que fueron aprobadas 27 modificaciones, eliminados 14 artículos y añadidos otros cinco
Entre los aspectos que incorpora el texto aprobado están nuevos límites al financiamiento privado de las campañas. Para los candidatos a diputado, el tope será de $300 mil en circuitos con hasta 30 mil electores, $400 mil en aquellos con más de 30 mil y hasta 50 mil electores, y $500 mil en los circuitos que superen los 50 mil electores.
Para los candidatos a alcalde en distritos con más de 200 mil electores, el límite será de $500 mil, mientras que para la candidatura presidencial se establece un tope de $10 millones. Los candidatos al Parlamento Centroamericano tendrán un límite de $300 mil.
Durante la discusión en primer debate, las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler plantearon propuestas relacionadas con el financiamiento electoral. Brenes propuso establecer el límite de las donaciones privadas en $2.50 por elector. También cuestionó el aumento del 2% al 3% para constituir partidos y para las candidaturas por libre postulación, al considerar que no se había sustentado jurídicamente el cambio, mientras que Chandler planteó reducir del 1% al 0.5% el porcentaje destinado al financiamiento público.
Otro de los cambios está relacionado con la libre postulación. El texto establece que las tres candidaturas que obtengan la mayor cantidad de firmas podrán ser reconocidas, siempre que alcancen al menos del 2% al 3% de los votos válidos obtenidos en la elección anterior para el cargo o circunscripción correspondiente.
En cuanto a la elección de diputados en circuitos plurinominales, el proyecto mantiene la aplicación del cociente y medio cociente y establece el método de resto mayor para la adjudicación de las curules que queden pendientes después de aplicar esos mecanismos. También incorpora reglas para la figura del candidato común en las alianzas entre partidos.
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