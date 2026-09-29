‘Este es el resultado de una economía ordenada’: Mulino sobre la reducción del desempleo a 8.5%

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó este martes 29 de septiembre las reducciones de la tasa de desempleo nacional que se redujo de 10.4 % a 8.5 %, una disminución de 1.9 puntos porcentuales. ”Se han generado 77,309 nuevos puestos de trabajo y hemos logrado bajar el desempleo 8.5%, un descenso sustancial con respecto al año pasado”, resaltó Mulino, quien además dijo que los datos del Instituto de Estadística y Censo son “muy positivo”. Añadió que “este es el resultado de una economía ordenada que crece con perspectiva favorablesy que recuperó la confianza tanto nacional como internacionalmente”.

¿Qué dicen las cifras?

La Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) detalló que la reducción del desempleo fue más marcada entre las mujeres, cuya tasa de desempleo pasó de 13.2 % a 10.4 % durante el periodo de referencia. El sector privado se mantiene como el principal generador de empleo del país, al concentrar cerca del 46 % de la población ocupada. Le siguen los trabajadores por cuenta propia y el sector público, de acuerdo con las estadísticas. Por actividad económica, los sectores que concentran mayor cantidad de empleos son comercio, agricultura, construcción, transporte e industria manufacturera, detalla el informe del INEC. Otro de los indicadores que mostró una mejora fue la informalidad laboral, cuya tasa pasó de 47.1 % a 45.8 %. La población ocupada alcanzó los 2 millones 45 mil personas, lo que representa 77,231 empleos más que en septiembre de 2025, para un crecimiento de 3.9 %.

Más oportunidades