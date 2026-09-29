Diputado Robinson: “Los trapos se lavan en la casa”

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, confirmó que convocará una nueva reunión del Consejo Directivo Nacional (CDN) del colectivo para abordar las diferencias surgidas entre dirigentes y analizar distintos asuntos relacionados con la actuación del partido en la Asamblea Nacional.
Robinson explicó que la reunión realizada este martes surgió a solicitud de 20 miembros del CDN, organismo que, según indicó, está integrado por 26 dirigentes. Los miembros plantearon inquietudes sobre situaciones que, a su juicio, ocurren en la Asamblea Nacional y sobre reformas legales que se discuten en ese órgano.
El dirigente sostuvo que, ante la ausencia del Congreso y del Directorio Nacional, el CDN constituye la máxima autoridad del partido para tomar decisiones.
“Los que estaban aquí hoy son la máxima autoridad del Partido Revolucionario Democrático en ausencia del directorio y del Congreso”, afirmó.
Nueva reunión antes del viernes
Robinson anunció que convocará una nueva reunión en los próximos días para que los miembros del colectivo puedan exponer sus posiciones sobre los asuntos que generan diferencias.
El presidente del PRD hizo énfasis en que las discrepancias entre dirigentes deben discutirse dentro de las estructuras del partido y no trasladarse a los medios de comunicación.
“Los trapos se lavan en la casa”, expresó Robinson al referirse a la forma en que deben manejarse las diferencias internas.
El dirigente agregó que no acudirá a los medios para cuestionar públicamente a otros miembros del colectivo, incluso cuando considere que tiene argumentos para hacerlo.
“Yo no soy improvisado. Tengo tres periodos, 15 años de ser presidente del partido y lo represento con mucho orgullo”, manifestó.
Durante la entrevista, Robinson fue consultado sobre la ausencia de la ingeniera y exdiputada Balbina Herrera en la reunión.
El presidente del PRD respondió que el encuentro surgió por iniciativa de los miembros del CDN y que la convocatoria no abordó de manera específica la participación de Herrera.
Sin embargo, cuando fue consultado sobre sus declaraciones acerca de los dirigentes que llevan las diferencias internas a los medios, Robinson hizo referencia a una carta difundida públicamente.
Según Robinson, el documento llegó a los medios de comunicación antes que a sus manos.
“Antes de llegar la carta a mi mano ya estaba en los medios de comunicación”, afirmó.
El dirigente sostuvo que corresponde a los miembros del partido plantear sus diferencias dentro de las estructuras internas y reiteró que ese llamado también se aplica a Herrera.
La reunión del CDN ocurre en medio de cuestionamientos y diferencias sobre la actuación de los diputados del PRD en la Asamblea Nacional.
Robinson indicó que los miembros del CDN solicitaron conocer opiniones y plantearon inquietudes sobre situaciones que se presentan en el Legislativo, así como sobre reformas legales que están en discusión.
El presidente del colectivo sostuvo que las estructuras del partido tienen derecho a tomar decisiones sobre su posición política y defendió la autoridad de los órganos internos.
La reunión anunciada para antes del viernes busca, según explicó, permitir que los dirigentes expresen sus posiciones y que las diferencias sean discutidas dentro del partido.
Robinson no detalló durante la entrevista las decisiones concretas que adoptó el CDN sobre cada una de las reformas mencionadas ni precisó el alcance de los acuerdos alcanzados durante el encuentro.
La entrevista también incluyó una referencia al artículo 100 y a planteamientos realizados por el diputado Bocanegra, pero la declaración quedó inconclusa, por lo que ese punto requiere mayor precisión antes de incorporarlo como parte de los acuerdos o decisiones adoptados por el partido.
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