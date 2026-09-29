Diputado Robinson: “Los trapos se lavan en la casa”

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, confirmó que convocará una nueva reunión del Consejo Directivo Nacional (CDN) del colectivo para abordar las diferencias surgidas entre dirigentes y analizar distintos asuntos relacionados con la actuación del partido en la Asamblea Nacional.

Robinson explicó que la reunión realizada este martes surgió a solicitud de 20 miembros del CDN, organismo que, según indicó, está integrado por 26 dirigentes. Los miembros plantearon inquietudes sobre situaciones que, a su juicio, ocurren en la Asamblea Nacional y sobre reformas legales que se discuten en ese órgano.

El dirigente sostuvo que, ante la ausencia del Congreso y del Directorio Nacional, el CDN constituye la máxima autoridad del partido para tomar decisiones.

“Los que estaban aquí hoy son la máxima autoridad del Partido Revolucionario Democrático en ausencia del directorio y del Congreso”, afirmó.

Nueva reunión antes del viernes

Robinson anunció que convocará una nueva reunión en los próximos días para que los miembros del colectivo puedan exponer sus posiciones sobre los asuntos que generan diferencias.

El presidente del PRD hizo énfasis en que las discrepancias entre dirigentes deben discutirse dentro de las estructuras del partido y no trasladarse a los medios de comunicación.

“Los trapos se lavan en la casa”, expresó Robinson al referirse a la forma en que deben manejarse las diferencias internas.

El dirigente agregó que no acudirá a los medios para cuestionar públicamente a otros miembros del colectivo, incluso cuando considere que tiene argumentos para hacerlo.

“Yo no soy improvisado. Tengo tres periodos, 15 años de ser presidente del partido y lo represento con mucho orgullo”, manifestó.