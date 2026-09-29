Condenan a 16 años de prisión al exministro Federico ‘Pepe’ Suárez por peculado

El exministro de Obras Públicas Federico José Pepe Suárez fue condenado a 16 años de prisión por el delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, según la sentencia n.º 1 del 18 de agosto de 2026, emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Tras conocerse la sentencia la defensa del exfuncionario afirmó que apelará la sentencia. Por lo que, la Fiscalía se prepara para enfrentar el citado recurso.

La Estrella de Panamá conoció que son 16 años de sentencia debido a la acumulación de los dos casos.

Además, Suárez tiene pendiente en el sistema inquisitivo los casos acumulados conocidos como Vía Brasil 1 y 2 y Cinta Costera.

La decisión declaró a Suárez penalmente responsable en calidad de autor del delito y estableció, además, como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 16 años, una vez cumplida la pena principal.

El proceso está relacionado con una investigación acumulada sobre los proyectos viales “Patrimonio Histórico” y “Avenida Domingo Díaz”, en los que se investigaron presuntos sobrecostos en obras de infraestructura en la ciudad de Panamá.

Siete personas fueron absueltas

En el mismo fallo, la juzgadora absolvió a siete personas que también habían sido procesadas por delitos contra la administración pública, específicamente diferentes formas de peculado, contempladas en el artículo 338 del Código Penal.

La sentencia también rechazó varios incidentes de prescripción de la acción penal presentados por los abogados defensores de los procesados, así como un incidente de nulidad.

La condena corresponde a la decisión emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del proceso relacionado con los contratos y proyectos viales investigados.