Herrera: ‘Lo que está en juego es la autonomía de los partidos políticos’

Al mismo tiempo que dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) sostenían una reunión en un restaurante, la secretaria general del colectivo, Balbina Herrera, se encontraba en la sede del partido atendiendo a los medios de comunicación y coordinando las próximas acciones que sostendrán.

Sentada en una mesa redonda, con la bandera nacional y un cuadro de Omar Torrijos de fondo, Herrera reiteró lo que ya había expresado el día anterior en una carta enviada a la bancada del PRD sobre sus inquietudes respecto de algunas propuestas aprobadas en primer debate de las reformas electorales.

Estas propuestas fueron impulsadas por su copartidario y presidente del PRD, Benicio Robinson. La principal es la que cambia la estructura de mando del partido.

“No compartimos esa propuesta porque atenta contra la vida de nuestro colectivo”, recalcó. Al mismo tiempo que cuestiona la iniciativa, Herrera dice que busca sacar algo positivo de esta pugna interna que han generado las reformas electorales.

“El PRD, que es un partido torrijista y socialdemócrata, perdió hace muchos años las discusiones internas. Debates en los que no importa tener opiniones disidentes sobre un tema, porque eso hace crecer una organización”, dijo.

Dejar de pensar y analizar, agregó, no es una opción. Por eso envió la nota a la bancada del PRD, en la que cuestiona los cambios a las reformas electorales aprobados en primer debate y aplaude que estos hayan generado una reacción a lo interno del partido.