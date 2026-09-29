Herrera: ‘Lo que está en juego es la autonomía de los partidos políticos’

Al mismo tiempo que dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) sostenían una reunión en un restaurante, la secretaria general del colectivo, Balbina Herrera, se encontraba en la sede del partido atendiendo a los medios de comunicación y coordinando las próximas acciones que sostendrán.
Sentada en una mesa redonda, con la bandera nacional y un cuadro de Omar Torrijos de fondo, Herrera reiteró lo que ya había expresado el día anterior en una carta enviada a la bancada del PRD sobre sus inquietudes respecto de algunas propuestas aprobadas en primer debate de las reformas electorales.
Estas propuestas fueron impulsadas por su copartidario y presidente del PRD, Benicio Robinson. La principal es la que cambia la estructura de mando del partido.
“No compartimos esa propuesta porque atenta contra la vida de nuestro colectivo”, recalcó. Al mismo tiempo que cuestiona la iniciativa, Herrera dice que busca sacar algo positivo de esta pugna interna que han generado las reformas electorales.
“El PRD, que es un partido torrijista y socialdemócrata, perdió hace muchos años las discusiones internas. Debates en los que no importa tener opiniones disidentes sobre un tema, porque eso hace crecer una organización”, dijo.
Dejar de pensar y analizar, agregó, no es una opción. Por eso envió la nota a la bancada del PRD, en la que cuestiona los cambios a las reformas electorales aprobados en primer debate y aplaude que estos hayan generado una reacción a lo interno del partido.
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Herrera también habló de la reunión que sostuvieron este martes dirigentes del partido en un restaurante, a la que ella, a pesar de ser la máxima autoridad del colectivo, no participó. “Ellos ya saben lo que yo pienso”, recalcó.
Para la histórica dirigente del PRD, no es saludable que ese debate interno se haya generado como consecuencia de la propuesta de cambiar la estructura de mando del partido en medio de las reformas electorales. “Como siempre, aprovecho crisis como esta para sacar un aspecto positivo”, insistió.
Herrera es enfática al señalar que la propuesta del diputado Robinson viola la Constitución porque se mete a reformar el estatuto del partido. Recordó que, en el PRD, la única forma de hacer cambios al estatuto es a través del Directorio Nacional y el Congreso Nacional.
Para Herrera, lo peor de la propuesta, además de que viola el estatuto y la Constitución, es que el próximo 11 de octubre el partido realizará una inscripción masiva de adherentes y que, como colectivo, se está recuperando de la derrota electoral de 2024. “Si no somos capaces de entender este momento, entonces no estamos haciendo lo correcto”.
Herrera también cuestionó otros cambios aprobados en primer debate de las reformas electorales. Uno de ellos es el que elimina la representatividad y establece las nóminas en las elecciones internas de los partidos. “Tenemos que aprender a vivir en democracia y entender lo que representa administrar un partido socialdemócrata con profundas raíces torrijistas”.
Otra de las propuestas que cuestiona es el aumento del financiamiento privado, porque eso genera inequidad en los procesos electorales.
Por último, Herrera espera que la bancada del PRD reflexione, porque hay varios sectores que han salido a cuestionar esos cambios al proyecto de ley sobre las reformas electorales.
La Constitución garantiza la autonomía de los partidos políticos y, según Herrera, lo que está en juego es la institucionalidad de los colectivos.
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