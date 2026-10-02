Caso Town Center: Reprograman audiencia a Herman Bern para el 30 de diciembre

La audiencia para la imputación de cargos y ordenamiento de medidas cautelares en contra del empresario Herman Bern Pittí fue reprogramada para el 30 de diciembre a las 2 de la tarde en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Agora.

Es la segunda vez que se reprograma esta audiencia. La primera, agendada para el 10 de julio de este año, fue pospuesta debido a que el empresario se encontraba de viaje.

En esta ocasión su abogado defensor, William Moore, había presentado una excusa a la oficina judicial señalando que tenía otra audiencia agendada para el mismo día, a la misma hora.

La jueza Clara Montenegro aceptó la excusa y fijó la nueva fecha de la audiencia.

El abogado querellante en representación de Costa del Este Town Center Group, S.A., Jerónimo Mejía, cuestionó que Bern no se presentara personalmente a la audiencia, independientemente de la situación de su abogado.

La jueza Montenegro advirtió a la parte defensora que hay dos maneras de que una persona asista a la audiencia, “a las buenas o a las malas” y que Bern debía considerarse debidamente notificado para la audiencia el 30 de diciembre.

Este caso guarda relación con una disputa comercial que llegó a un laudo arbitral en el que los Bern deberían pagar 77 millones de dólares. Sin embargo, no reconocieron la decisión arbitral y el caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Paralelamente, la parte querellante inició un proceso en el SPA que es el que actualmente está a la espera de las audiencias de imputación de cargos y ordenamiento de medidas cautelares.

El Ministerio Público comunicó que han sido indiciados Herman Bern Pittí, así como sus hijos José Manuel, Jacqueline e Ingrid Bern Barbero por presunta estafa y hurto agravado.

Ninguno de ellos acudió hoy a la audiencia programada en el SPA.