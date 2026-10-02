Lotería Fiscal Regional: MEF confirma fechas de los sorteos de noviembre y cómo participar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció las fechas de los sorteos regionales, que incluirán facturas emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026.
Los comprobantes podrán depositarse hasta el 13 de noviembre en las urnas autorizadas por la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicadas en oficinas públicas, edificios del MEF y centros comerciales.
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Participar en la Lotería Fiscal Regional requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos por la DGI. El primer paso es solicitar la factura fiscal al realizar cada compra y verificar que sea emitida mediante un sistema autorizado.
Cada sobre debe contener al menos cinco facturas originales y legibles, que pueden corresponder a uno o varios comercios. No existe un monto mínimo de compra, pero los comprobantes deben estar dentro del período válido para cada sorteo.
Los sobres también deben cumplir condiciones específicas:
Si la factura no contiene los datos del comprador, estos deberán escribirse en la parte posterior del documento.
La DGI advirtió que los sobres que incumplan estos requisitos serán anulados automáticamente, por lo que recomendó verificar la información antes de depositarlos en las urnas habilitadas.
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