Lotería Fiscal Regional: MEF confirma fechas de los sorteos de noviembre y cómo participar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció las fechas de los sorteos regionales, que incluirán facturas emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026. Los comprobantes podrán depositarse hasta el 13 de noviembre en las urnas autorizadas por la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicadas en oficinas públicas, edificios del MEF y centros comerciales.

Región 1 – Panamá: 17 de noviembre de 2026 | Megamall

Región 2 – Panamá Oeste, Darién y Colón: 19 de noviembre de 2026 | Colón 2000

Región 3 – Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas: 24 de noviembre de 2026 | Federal Mall

Región 4 – Herrera, Los Santos y Coclé: 26 de noviembre de 2026 | Paseo Central

DGI advierte sobre requisitos para participar en los sorteos fiscales

Participar en la Lotería Fiscal Regional requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos por la DGI. El primer paso es solicitar la factura fiscal al realizar cada compra y verificar que sea emitida mediante un sistema autorizado. Cada sobre debe contener al menos cinco facturas originales y legibles, que pueden corresponder a uno o varios comercios. No existe un monto mínimo de compra, pero los comprobantes deben estar dentro del período válido para cada sorteo.

Los sobres también deben cumplir condiciones específicas:

Ser tamaño carta o menor.

Ser de color blanco o manila.

Incluir únicamente en el exterior los datos del participante: nombre completo, cédula, teléfono, correo electrónico y dirección residencial.

No contener estampillas, dibujos, imágenes, pegatinas, calcomanías ni otros elementos decorativos.