Lotería Fiscal Regional: urnas disponibles en distintos puntos del país hasta noviembre

Las urnas para participar en la Lotería Fiscal ya se encuentran habilitadas a nivel nacional desde este lunes 14 de septiembre, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de la iniciativa que busca incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas al momento de realizar sus compras.

En esta nueva convocatoria participan las facturas válidas emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026. Los ciudadanos tendrán hasta el viernes 13 de noviembre para depositar sus comprobantes en las urnas autorizadas.

De acuerdo con el MEF, las facturas podrán ser depositadas en las urnas oficiales de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicadas en las oficinas de la institución, edificios del Ministerio de Economía y Finanzas y en los principales centros comerciales del país.

La entidad recordó a los ciudadanos la importancia de conservar sus facturas y verificar que cumplan con los requisitos establecidos antes de depositarlas.