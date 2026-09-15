Ruiz Díaz responde a Mizrachi y cuestiona contratos y actuaciones de la Alcaldía de Panamá

El vicealcalde de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, respondió este martes 15 de septiembre a las declaraciones del alcalde Mayer Mizrachi sobre su intención de reincorporarse a la Alcaldía de Panamá y aseguró que su regreso se produciría en su condición de vicealcalde, sin solicitar funciones adicionales.

“En este caso nosotros vamos como vicealcalde. No estamos pidiendo funciones”, afirmó Ruiz Díaz.

Las declaraciones se producen luego de que Mizrachi señalara que, si Ruiz Díaz retorna a la Alcaldía, deberá someterse a las decisiones y asignaciones de la administración municipal.

El alcalde también planteó la posibilidad de que el vicealcalde sea asignado a un puesto en el albergue para habitantes de calle que se proyecta abrir en Las Garzas.

Ruiz Díaz cuestionó esta posibilidad y recordó que visitó ese albergue hace dos años. Según explicó, el proyecto debía haber sido inaugurado en ese momento, pero todavía no ha entrado en funcionamiento.

“Precisamente ese albergue lo visité yo hace dos años y hace dos años debería estar inaugurado y todavía a esta fecha no se inaugura”, manifestó.

El vicealcalde también respondió al señalamiento de Mizrachi de que habría intentado “sabotear” o “desprestigiar” la administración municipal desde fuera.

Ruiz Díaz sostuvo que durante el tiempo que estuvo separado de sus funciones presentó cuestionamientos y denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por situaciones que, según afirmó, fueron detectadas al llegar a la Alcaldía y que el alcalde no habría querido denunciar.

“Se han hecho múltiples cuestionamientos e incluso denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción”, afirmó.

Entre los asuntos mencionados por Ruiz Díaz están situaciones relacionadas con la Dirección de Vigilancia Municipal, la Policía Municipal y algunos eventos, así como contrataciones que, según indicó, presentan presuntas irregularidades.

“Una serie de contrataciones que hemos visto que tienen irregularidades”, señaló.

Ruiz Díaz explicó además que en 2025 solicitó una licencia sin sueldo para permitir que Mizrachi desarrollara su plan de gobierno y la propuesta con la que asumió la administración municipal.

“En el 2025 se pidió una licencia sin sueldo, precisamente para que él desarrollara su plan, su propuesta de lo que él quería realmente hacer y nosotros simplemente íbamos a estar desde fuera viendo cómo él desarrollaba su programa”, explicó.