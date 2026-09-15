Mizrachi advierte a Ruiz Díaz: ‘Tendrá que someterse a las decisiones de la Alcaldía’

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, advirtió que, si Roberto Ruiz Díaz finalmente se integra a la Alcaldía, deberá asumir las funciones y asignaciones que determine la administración municipal.
Mizrachi cuestionó además el papel que, según afirmó, Ruiz Díaz desempeñó desde fuera de la institución y expresó preocupación por una eventual incorporación a lo interno de la Alcaldía de Panamá.
“Desde afuera el señor Roberto [Ruiz Díaz] ha tratado de sabotear una administración”, afirmó el alcalde, quien sostuvo que existe temor de que esa situación pueda repetirse si pasa a formar parte de la estructura municipal.
El funcionario también señaló que Ruiz Díaz ha manifestado interés en participar en política y en aspirar a la Presidencia de la República, además de promover la conformación de un partido político.
“Nosotros no tenemos tiempo para la política”, manifestó el alcalde, al insistir en que la prioridad de la administración es la ejecución de proyectos y la prestación de servicios a la ciudadanía.
Consultado sobre qué función podría desempeñar Ruiz Díaz en caso de incorporarse a la alcaldía, el alcalde respondió que la asignación aún está por definirse.
“Vamos a determinar”, dijo, antes de mencionar que la alcaldía se encuentra próxima a abrir un albergue para habitantes de calle en Las Garzas y que actualmente requiere personal para ese proyecto.
“Posiblemente él podría ocupar un puesto allá”, señaló.
El alcalde reiteró que la eventual incorporación dependerá de las necesidades de la administración y de las funciones que se le asignen.
“Lo más importante es ver qué tipo de disposiciones trae este individuo que desde afuera ha tratado de destruir, de desprestigiar una administración”, afirmó.
El alcalde defendió la gestión de su administración y sostuvo que, desde su perspectiva, está realizando un mejor trabajo que sus antecesores.
Añadió que espera que Ruiz Díaz, de incorporarse, contribuya a la gestión municipal y no reste a los proyectos que se encuentran en ejecución.
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