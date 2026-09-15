Mizrachi advierte a Ruiz Díaz: ‘Tendrá que someterse a las decisiones de la Alcaldía’

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, advirtió que, si Roberto Ruiz Díaz finalmente se integra a la Alcaldía, deberá asumir las funciones y asignaciones que determine la administración municipal.

Mizrachi cuestionó además el papel que, según afirmó, Ruiz Díaz desempeñó desde fuera de la institución y expresó preocupación por una eventual incorporación a lo interno de la Alcaldía de Panamá.

“Desde afuera el señor Roberto [Ruiz Díaz] ha tratado de sabotear una administración”, afirmó el alcalde, quien sostuvo que existe temor de que esa situación pueda repetirse si pasa a formar parte de la estructura municipal.

El funcionario también señaló que Ruiz Díaz ha manifestado interés en participar en política y en aspirar a la Presidencia de la República, además de promover la conformación de un partido político.